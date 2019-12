Der Hyundai i20 bietet viele Annehmlichkeiten, flottes Design und kleine Abmessungen. Foto: Hyunda

Osnabrück. Erdacht in Korea, entwickelt in Deutschland, produziert in der Türkei – der Hyundai i20 ist ein echter Weltbürger. Der Kleinwagen, der sich als 120-PS-Top-Benziner in der besten Ausstattungsvariante „Style“ vorstellte, bewies im Test, dass Sicherheit, Technik und Fahrkomfort schon lange keine Frage der Größe mehr ist.