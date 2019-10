Osnabrück. Der Gran Turismo ist eine immer seltener anzutreffende Fahrzeugspezies. Der Mix aus Coupé und Limousine, eine hochmotorisierte Kreuzung aus sportlichem und komfortablem Fahrzeug, wurde einst von Marken wie Jaguar oder Alfa Romeo etabliert. Asiatische Hersteller sind hier eher selten anzutreffen – doch Kia hat mit dem Stinger, seinem ersten Gran Turismo, ein Ausrufezeichen gesetzt.

Mit dem üppige 4,83 Meter langen Viertürer macht Kia weniger Masse als emotionale Klasse. Der Stinger (deutsch: Stachel) wurde in diesem Jahr in Deutschland rund 800 Mal neu zugelassen, taugt also weder zum Volumenmodell noch als Verteufelungsobjekt für Umweltbewusste.



Gelungene Optik

Autoaffine Menschen drehen sich nach dem Koreaner um – die Optik ist gelungen; wirkt sportlich und angriffslustig, ohne dick aufzutragen. Der Innenraum bietet viel Technik (Head-up Display ist ebenso wie Harman/Kardon-Sound, Navigationssystem, induktives Smartphoneladen und Rundum-Versorgung mit Assistenzsystemen in der V6-Motorisierung Serie), allein die grafische Anmutung oder die Tastenhaptik hält nicht ganz Schritt mit den deutschen Premiumkonkurrenten – die allerdings ihrerseits beim Preis deutlich das Nachsehen haben.

Der stolze 370 PS starke V6-Benziner, das Topmodell der Baureihe, ist das passende Gegenstück zur Außenhaut: Sportlich, ohne dabei Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten. Man kann den Stinger – als V6 stets mit Allradantrieb und Acht-Gang-Automatik ausgerüstet – per Fahrmodi auf „Smart“, „Eco“ oder „Comfort“ trimmen, wobei zumindest die ökologische Betriebsart eher theoretischer Natur ist: Unter zehn Liter auf 100 Kilometern ist der Stinger kaum zu bewegen.

Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD Motor: 3.3-l-V6-Benziner (269 kW/366 PS), max. Drehmoment: 510 Nm, Effizienzklasse: F, Verbrauch: 10,5 l, CO2: 240 g/km (Werk), 0-100 km/h: 5,5 Sek., Vmax: 270 km/h, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb. Maße: Länge: 4,83 m, Leergewicht: 1933 kg, zul. Gesamtgewicht: 2.25 kg, Kofferraumvolumen: 406 bis 1114 Liter, Testverbrauch: 11,0 l. Grundpreis: 55900 Euro, gefahrene Version: 56790 Euro. Versicherungstypklassen (KH/VK/TK): 17/25/27.

Der Fahrkomfort dagegen ist gegeben, auch wenn der Kia in der Stadt über Gullydeckel oder schlechten Fahrbahnbelag ein wenig steif abrollt. Wenig überraschend ist die „Sport“-Einstellung am passendsten. Dann röhrt der V6 noch ein wenig mehr – manch einer wird allerdings auch schon dieses Motorengeräusch als nicht mehr zeitgemäß und unangebracht empfinden. Der Stinger ist am Ende ein klassischer Gran Turismo: Eine Mischung aus Sportwagen und Limousine, die sich am besten auf der Langstrecke macht. In Sachen Verbrauch wäre dann vielleicht der 200-PS-Diesel die bessere Variante.



Da der V6-Motor stets in der Vollausstattung GT ausgeliefert wird (55.900 Euro), gibt„s außer Metalliclack und Edelstahl-Sportabgasanlage nichts mehr auf der Aufpreisliste.