Kapstadt. Die ersten Fotos vom neuen Porsche Macan Turbo wurden auf Sylt gemacht. Es waren interne Testfahrten mit einem SUV, der ins Gerede gekommen ist. Stärker, schneller, agiler – Komponenten, die von einer grün angehauchten Gesellschaft nicht gewollt sind.

Und doch hält Porsche an seinen Erfolgsmodellen fest. Die Stuttgarter kündigen aber gleichzeitig an, dass die nächste Generation des Macan elektrisch wird. Rein elektrisch. Wann dies sein wird, darüber schweigt Porsche noch. Und setzt zunächst auf einen neuen 2,9-Liter-Sechszylinder-Biturbomotor und 440 PS.



Präsentiert wurde die neue Ausgabe auf südafrikanischen Straßen. Ein Land, in dem SUV-Modelle nicht als Problem angesehen werden. Im Gegenteil: Der neue Macan wird rund um Kapstadt bejubelt. Hier präsentiert sich die Welt noch im Sinne der Autokonzerne.

Verbrenner-Motor

Und weil dies in den USA, in China, in Russland und auch in den meisten südeuropäischen Ländern nicht anders ist, schickt Porsche auch weiterhin Verbrenner-Motoren auf die Straße.

Zehn Prozent mehr Leistung aus 20 Prozent weniger Hubraum. In 4,3 Sekunden auf 100 km/h. Sein bemerkenswertes Design ist überarbeitet worden, es ist und bleibt ein schickes Auto, der Macan.

Die Fahrwerksabstimmung entspricht – wie sollte es anders sein – höchsten Ansprüchen. Überflüssig, dies im Detail zu beschreiben. Zum Thema Verbrauch ist allerdings ein Wort zu verlieren. Nach Werksangaben liegt er bei 9,8 Liter Superbenzin. Kaum zu glauben. Was man auch auch nicht sollte. Ist doch ein solcher Wert nur zu realisieren, wenn Tempo 90 nicht überschritten wird und es dazu noch häufig bergab geht.

Flotter Fahrstil

Ein Macan macht aber nur Spaß, wenn hin und wieder Gas gegeben wird. Ein flotter Fahrstil und schon sind es 13 bis 15 Liter. Was jedoch bei 440 PS nun wirklich nicht überrascht. Es gibt Porsche-Insider, die finden dies recht sparsam.

Der neue Macan Turbo mag kein zeitgemäßes Auto sein. Aber: Für Menschen, die bereit sind, an die 92.000 Euro auszugeben und die sich einen mobilen Traum erfüllen wollen, lässt dieses Gefährt keinen Wunsch offen.