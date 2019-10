Lissabon. Im Kleinwagen-Segment aufzufallen ist nicht leicht. Irgendwie sehen sich Golf, Corsa und Clio dann doch ziemlich ähnlich. Der neue 208 von Peugeot schafft es dagegen, aus der Masse hervorzustechen. Und das liegt vor allem an seiner sportlich-markanten Erscheinung. Hier haben die Designer ganze Arbeit geleistet.

Mit dem verlängerten Tagfahrlicht bekommt der französische Kleinwagen-Bestseller Säbelzähne und wird zum Tiger der Straße. Durch die markante Lichtsignatur und den vertikalen Full-LED-Scheinwerfern erinnert der Kleinwagen an die neue Coupé-Limousine 508 von Peugeot. Mit der erneuerten Optik wirkt der 208 frech und angriffslustig. Allein dadurch wird er seine Käufer finden.



Den 208 gibt es sowohl als Benziner, als Diesel und auch als vollelektrische Variante. Technisch basieren sie auf der neuesten Common Modular Platform (CMP) der Groupe PSA. Auch im neuen Opel Corsa und im DS3 Crossback ist diese Technik zu finden. Die Plattform CMP wiegt weniger als der Vorgänger, hat eine verbesserte Aerodynamik und einen optimierten Antriebsstrang, was insgesamt eine Reduzierung der CO2-Emissionen bedeutet.

Bei einem ersten Fahrtest in der Nähe von Lissabon überzeugen alle drei Motorvarianten. Trotz des geringeren Gewichts liegt der 208 sicher auf der Straße und schlägt sich auch in Kurven wacker. Als Stadtauto ist er ideal geeignet. Beim e-208 beeindruckt die Wendigkeit und Schnelligkeit, die gerade das Überholen angenehm machen. Beschleunigen macht elektrisch einfach viel mehr Spaß. Und was die Reichweite angeht, so ist sie mit etwa 340 km schon sehr ordentlich. Etwas störend erweist sich das eckige und niedrige Lenkrad. Es versperrt oftmals die Sicht auf das digitale Cockpit.



Beim Cockpit hat sich Peugeot im Übrigen etwas Neues anfallen lassen, sie nennen es das i-Cockpit. Es besteht aus einem 3D-Kombiinstrument und einem bis zu 10 Zoll großen Touchscreen. Geschwindigkeit und Drehmoment werden je nach Ausstattungsvariante in zwei verschiedenen Ebenen angezeigt, sodass es wie ein Hologramm aussieht.

Die vielen Fahrerassistenzsysteme aus den höheren Fahrzeug-Segmenten lassen den 208 besonders hochwertig erscheinen. So gibt es einen automatischen Geschwindigkeitsregler, der den vom Fahrer programmierten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug selbstständig anpasst. Der Spurpositionierungsassistent hält das Fahrzeug teilautonom in der Fahrspur und der aktive Spurhalteassistent reagiert ab einer Geschwindigkeit von 65 km/h mit einer progressiven Gegenlenkung. Daneben gibt es noch weitere Systeme wie einen Müdigkeitswarner oder die Verkehrsschilderkennung mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung, die das Fahren noch angenehmer machen.



Den Einstiegsbenziner mit 75 PS und einem durchschnittlichen Verbrauch von 4,1 l/100 km gibt es ab 15 490 Euro. Der unterste Diesel mit 102 PS und einem Verbrauch von 3,2 l/100 km ist ab 19 850 Euro zu haben. Für den e-208 mit 136 PS müssen Käufer mindestens 30450 Euro auf den Tisch legen.