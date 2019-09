Mannheim . Schwedischer Beau – made in the USA: der Volvo S60 läuft künftig ausschließlich im neu eröffnetem Werk der Schweden im US-Staat South Carolina vom Band.

Kein Zufall, liegen die Hauptabsatzmärkte der klassischen Stufenhecklimousine doch vor allem in Amerika und Asien. In Europa, und erst recht in Deutschland, fristet sie im Vergleich zum Kombi-Pendant V60 ein Nischendasein. Folgerichtig flog nun auch noch der im Rest der Welt ungeliebte Diesel aus dem Programm, was die Verkaufschancen hierzulande nicht gerade steigern wird.

Mehr Platz im Innenraum

Dabei sieht die neue schwedische Mittelklasse-Limousine mit langer Haube und flacherer Silhouette besser aus denn je. Nach den 60er-Varianten XC60, V60 und V60 CrossCounty wechselt sie als letztes Volvo-Modell auf die neue skalierbare Produkt-Architektur SPA. Mit dem Effekt, dass der Viertürer nicht nur deutlich sportlich-eleganter erscheint, sondern dank fast zehn Zentimeter mehr Radstand auch etwas geräumiger wurde.

Interieur und Cockpit übernimmt der Volvo S60 von seinen Modellbrüdern. Leider aber auch das Infotainment- und Navigationssystem mit dem senkrechten 9-Zoll-Touchscreen, dessen Wisch- und Weg-Bedienung im Tablet-Stil zwar spielend einfach ist, die Steuerungslogik dahinter hingegen mehr irritiert als entlastet – zumal bei 180 km/h, auf das Volvo ab nächstem Modelljahr alle seine Neuwagen elektronisch begrenzen will.

Das Tempo erreichen die Motoren im neuen S60 natürlich im Moment noch alle spielend. Der erste Volvo ohne Dieselmotor ist nun nur noch mit dem 2-Liter-Turbobenziner, jeweils mit Achtgangautomatik, als T4 mit 190 PS, als T5 mit 250 PS sowie als T6 mit 310 PS zu haben. Ebenso aus den bisherigen 60er-Modellen bekannt wie die elektrifizierte Top-Motorisierung T8 TwinEngine AWD, mit der wir unterwegs waren. Der Plug-in-Hybrid koppelt einen 303 PS starken Turbo-Kompressor mit einem 65-kW-Elektromotor an der Hinterachse, was ihm nicht nur 390 PS Systemleistung beschert, sondern ganz nebenbei auch noch einen Allradantrieb.

Start mit Top-Modellen

Hört sich nach mächtig Wumms an – ist es auch. Wenn auch gefühlt eher mit dem konstanten Vortrieb eines ICE als der Wucht eines startenden Jets zu vergleichen. Dabei ist der Wechsel von Elektro- auf Benzinantrieb und umgekehrt kaum zu spüren noch zu hören.

Volvo bietet den neuen Volvo S60 zunächst nur in den beiden Top-Ausstattungen R-Design und Inscription an. Deshalb startet die Preisliste auch erst ab 43200 Euro mit der Version T4 R-Design. Der T8-Plug-in-Hybrid ist ab sofort für mindestens 59000 Euro zu haben.