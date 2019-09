Leverkusen . Sonnabend früh am reich gedeckten Frühstückstisch. Frische Brötchen, duftender Kaffee, Käse, Ei, Salami und Nussnougatcreme. So stelle ich mir gerade vor, wie Sie, verehrter Leser, diese Zeitung aufschlagen und auf der Autoseite gefragt werden, wie Sie denn ein neues Fahrzeug nennen würden, wenn das bereits vorhandene, etwas kleinere Modell CX-3 heißt und das etwas größere CX-5. Sie und ich, da bin ich ziemlich sicher, einigen uns schnell auf CX-4. Mazda macht das aber nicht und nennt den neuen Crossover CX-30. Der kostet ab 24290 Euro und kann bei den Händlern begutachtet werden.

Aber warum nennt Mazda den 4,40 Meter langen Neuling CX-30? Ganz einfach, weil CX-4 schon belegt ist. Nicht bei uns, aber in China. Dort fährt bereits ein Mazda mit diesem Namen, der allerdings noch größer ist als ein CX-5. Verwirrend, aber egal, denn der neue CX-30 weiß ansonsten zu gefallen. Tolles Design mit langer Motorhaube und drei sparsamen Motoren, teils mit Mild-Hybrid-Technik (Starter-Generator mit 24-Volt-Batterie), teils mit Zylinderabschaltung.











Erstmals verbaut Mazda sein neu entwickeltes Diesotto-Triebwerk mit 180 PS. Der Skyactiv-X-Benzinmotor hat das SPCCI-Brennverfahren (Spark Plug Controlled Compression Ignition), der die Vorteile eines Benziners mit der Effizienz eines Dieselmotors vereint. Der Verbrauch des 2,0-Liter-Vierzylinders liegt bei rund fünfeinhalb Litern Super auf 100 Kilometer. Das entspricht einer CO2-Emission von 118 Gramm für jeden gefahrenen Kilometer.

Angenehm überrascht hat uns auch der 116-PS-Diesel, der ab 26590 Euro kostet. Selbst mit der Sechsstufenautomatik (2000 Euro Aufpreis) kommt man erstaunlich durchzugsstark und ohne hohe Drehzahlen voran. Mit 4,5 Litern Diesel auf 100 km ist dies der Sparfuchs unter den neuen CX-30-Modellen.





Der Innenraum ist großzügig gestaltet. Auf allen vier Fensterplätzen hat man schön viel Platz für Kopf und Knie, nur wer in der zweiten Reihe mittig sitzt, freut sich auf ein schnelles Ankommen am Ziel. Der Kofferraum lässt sich gut beladen, bis zu 430 Liter Fassungsvermögen stehen zur Verfügung. Navigation, Head-up-Display und das mittig angeordnete Kombi-Display sind serienmäßig und gut bedienbar. Nur die Versenkung, in der das 8,8-Zoll-Display platziert wurde, ist designtechnisch nur schwer nachvollziehbar. Kurzum: Ein rundum gelungener Auftritt mit einer gewöhnungsbedürftigen Namensgebung.

Und wer räumt heute den Frühstückstisch ab? Schönes Wochenende!