Osnabrück. Die Installation von neuen Premiummarken in Europa ist ein schwieriger Prozess. Bei Infiniti (Nissans Nobeltochter zieht sich im kommenden Frühjahr aus Europa zurück) oder Lexus (die Toyota-Marke kämpft seit Jahrzehnten darum, auf relevante Stückzahlen zu kommen) weiß man davon ein Lied zu singen. Und auch DS, die neuerdings eigenständige Edelmarke von Citroen, hat noch Verkaufsluft nach oben. Wobei der kleine DS3 Crossback im Test nachhaltigen Eindruck hinterließ.

Schon beim Annähern macht das Mini-SUV mit 130-PS-Dreizylinder auf sich aufmerksam. Die Türgriffe sind in der Karosserie versteckt; wenn sich der Benutzer mit dem Schlüssel in der Hosentasche nähert, fahren die stylischen Griffe heraus. Dieses Gimmick passt zum Fahrzeug. Einerseits, weil die Optik außergewöhnlich ist. Der gerade mal 4,12 Meter lange Edel-Kleinwagen fällt mit seinem extravaganten Design auf, will mit vielen Sicken, Kanten und Ausbuchtungen polarisieren. Was fraglos gelingt, zumindest recken sich die Köpfe nach dem DS3.

Andererseits gibt sich der kleinste DS auch im Cockpit verspielt, vieles wurde offenbar ausschließlich nach optischen Gesichtspunkten gestaltet, ohne dass Nutzbar- oder Sinnhaftigkeit dahinter steckt. Wie etwa die verstreute Bedienung im Rhombenformat: Die sieht wirklich ausgesprochen hübsch aus, ist aber nicht wirklich sinnvoll. So gibt es etwa keinen kein Drehregler für die Lautstärke, sondern nur zwei Druckpunkte für „lauter“ und „leiser“. Auch die Einstellung der Klimaanlage kann erst nach dem Drücken der entsprechenden Taste über das so aktivierte Klimamenü auf dem zentralen Touchscreen vorgenommen werden.

Der 130 PS starke Dreizylinder kann mittels dreier Fahrmodi (Sport, Normal, Eco) für unterschiedliche Anforderungen getrimmt werden, wobei die Spreizung zwischen Sport und Eco deutlich spürbar ist. Die starren Schaltpaddles am Lenkrad braucht man aber auch im sportlichen Modus nicht, das Acht-Stufen-Getriebe sortiert vorbildlich und ruckelfrei die Gänge.

Wer den Eco-Modus häufiger aktiviert und auch seine Fahrweise entsprechend anpasst, landet bei 5,8 Litern auf 100 Kilometer und kommt so zwischen 600 und 650 Kilometer weit mit einer Tankfüllung. Der günstigste DS3 (100 PS) startet bei 23490 Euro, mit 130-PS-Benziner werden mindestens 27290 Euro fällig. Mit Extras wie Navi (1150 Euro), LED-Matrix-Licht (1150 Euro) oder Fahrerassistenzpaket (1450 Euro) standen unterm Strich 39240 Euro – auch für einen edlen Kleinwagen mit viel Bling-Bling reichlich klingende Münze.