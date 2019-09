Frankfurt . Auch bei Opel dreht sich gerade alles um Elektromobilität. Corsa-e und Grandland X Hybrid werden die viel umworbenen Schaustücke auf der Anfang September startenden IAA sein. Doch gleich daneben erlebt auch ein echtes Volumenmodell der Marke seine Weltpremiere: der neue Astra. Wobei neu relativ zu sehen ist. Bevor 2021 ein Nachfolger unter PSA-Regie erscheint, wurde das „Auto des Jahres 2016“ noch einmal gründlich überarbeitet.

Von außen ist davon so gut wie nichts zu sehen. Im Fokus des Facelifts stand vor allem die CO2-Reduktion. Dafür verpassten die Opel-Ingenieure ihrem kompakten Bestseller einen aerodynamischen Feinschliff. Dank aufwändiger Verkleidung des Unterbodens erreichen nun sowohl fünftürige Limousine wie Kombi Sportstourer mit cW 0,26 einen Spitzenwert in der Kompaktklasse.



Den wesentlichen Anteil am CO2-Großreinemachen jedoch haben die neuen Motoren. So wird es den Astra ab November nur noch mit Dreizylinder-Motoren geben. Nein, nicht die aus den PSA-Modellen Peugeot 308 oder Citroen C4 Aircross, sondern komplette Eigenentwicklungen, die noch in der GM-Ära entstanden. Dazu zählen vier Benziner und zwei Diesel, die dank Benzinpartikelfilter und SCR-Kat allesamt die kommende Euro 6d-Abgasnorm erfüllen.

Dreizylinder-Turbo

Mit identischen 145 PS, aber auf 1,4-Liter Hubraum aufgebohrt, findet sich daneben ein weiterer Dreizylinder-Turbo, der im Gegensatz zu seinen kleineren ausschließlich mit 6-Gang-Getrieben ausgestatteten Mitstreitern, mit einer stufenlosen Automatik kombiniert ist.

Für sich selbst spricht dagegen die schnell und sanft arbeitende 9-Stufen-Wandlerautomatik, die allerdings ausschließlich im stärkeren der beiden Diesel eingesetzt wird. Überhaupt hinterlässt der 122 PS starke Dreizylinder-Selbstzünder fahrdynamisch den besten Eindruck, schiebt mit seinen 300 Newtonmeter ab 1750 Touren schon aus dem Drehzahlkeller mächtig an, gibt sich nach kurzer Aufwärmphase dafür akustisch eher zurückhaltend. Die besseren Verbrauchs- und Normwerte hat er ohnehin vorzuweisen. In der Liste stehen sowohl die Version mit 105 PS wie auch die mit 122 PS mit 94 Gramm CO2 pro Kilometer (oder 3,6 Liter im Schnitt). Auf der Straße wurden bei unseren Testfahrten daraus allerdings auch gern zwei Liter mehr, immer noch ein guter Wert.

Moderate Preise

Die Preise bleiben trotz neuer Motoren und gehobener Serienausstattung (Klimaanlage, Tempomat, Multimedia mit 7-Zoll-Touchscreen) moderat. Los geht“s ab 19 990 Euro mit dem Fünftürer und 110-PS-Basisbenziner. Der 105-PS-Diesel startet ab 23 385 Euro. Der Kombi Sportstourer kostet jeweils einen Tausender mehr. Alle weiteren Motoren sind erst mit der ersten von fünf Ausstattungen („Edition“, inklusive Parkpilot, Lederlenkrad, 16-Zoll-Räder) ab 22 750 Euro verfügbar. Der 1,4-Liter-Benziner mit der stufenlosen Automatik ist nicht unter 26 600 Euro zu haben, die 9-Gang-Automatik für 130-PS-Diesel kostet 2400 Euro Aufpreis.