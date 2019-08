Lappeenranta. Wer mit der Familie verreist, der braucht Platz. Natürlich nicht ausschließlich: Bei der Reise mit Kindern sind auch gute Nerven gefragt. Alternativ funktionieren heutzutage auch Smartphones oder Tablets ganz gut, um den Lautstärkepegel im Fahrzeug niedrig zu halten. Beim Thema „Platz“ bringt Mercedes mit dem Vito Tourer einen geräumigen Vertreter ins Spiel – im Testfall ein Vito 116 CDI –, der auch mit einer fünfköpfigen Familie mitsamt Gepäck für einen zweiwöchigen Trip nach Finnland nicht überfordert ist.

Wobei der erste Blick in den Kofferraum des Großraum-Vans Ernüchterung bringt – hier sollen Koffer, Reisetaschen, Tüten, Krimskrams für zwei Wochen passen? Doch die Bestuhlung – vorne zwei Einzelsitze, dahinter Zweier- und eine Dreierbank – lässt sich dank Schienen im Boden verschieben, sodass der Platz für Koffer & Co. mit einem Handgriff vergrößert werden kann. Am Ende bleibt sogar noch reichlich ungenutzter Platz übrig.

Auf der Autobahn Richtung Fährschiffhafen Kiel fährt sich der Vito, der in der Mercedes-Nutzfahrzeugsparte Zuhause ist, wie ein ganz normaler Pkw; das Neun-Gang-Getriebe wechselt entspannt die Gänge, und trotz üppiger Kilos an Bord begnügt sich der neu entwickelte, 163 PS starke und mit allerlei Schadstoffreinigungssystemen be-stückte Vierzylinderdiesel mit 6,9 Litern auf 100 Kilometern.

Auf dem Fährschiff Richtung Göteborg werden angesichts enger Parkspuren die Schiebetüren rechts und links lobgepreist – damit bleibt die Stimmung entspannt, da kein Kind der Welt es schafft, mit Schiebetüren dem nebenan geparkten Auto Schrammen zuzufügen. Nur etwas leichtgängiger dürften die Türen sein.

Im sonnigen Schweden ist wenig Zeit, da die Fähre von Stockholm nach Helsinki bereits am Nachmittag ablegt. Das Navigationssystem (1250 Euro) beinhaltet glücklicherweise eine GPS-gestützte Geschwindigkeitsmessung, sodass man sehr genau das Tempo im Blick hat – angesichts eines strengen Tempolimits von 110 km/h auf Autobahnen muss man schauen, dass man am Ende ohne Strafzettel pünktlich am Stockholmer Viking-Line-Hafen Stadsgården einläuft. Nach einer gut fünfstündigen Berg- und Talfahrt durch Schweden, bei der der vollbeladene Vito hier und dort nachschwingt, ist das nächste Zwischenziel Fährhafen Stockholm erreicht.



Auf den finnischen Straßen fällt morgens auf: Es herrscht nicht nur wenig Verkehr (Finnland ist ungefähr so groß wie Deutschland, dort leben aber gerade mal 5,5 Millionen Menschen), auch gibt es kaum große SUVs. Und dabei sind hier viele Straßen in ländlichen Außenbezirken Schotterpisten, auf dem Weg zum Ferienhaus am See („Mökki“) muss der Finne genau solche Wege fahren, die hierzulande in der SUV-Werbung gezeigt werden. Komischerweise schaffen die Finnen das auch in ihren 15 Jahre alten Toyota Avensis oder Nissan Almeras.

Auch der Vito Tourer hat mit der Schotter- und Waldstrecke auf den letzten 500 Metern zum Ferienhaus keine Probleme. Wirken Kunststoff im Cockpit oder der PVC-Boden im Fahrgastraum erst einmal etwas schmucklos, stellen sie sich in staubiger Umgebung als widerstandsfähig und robust heraus.

Angesichts vieler Bäume und Baumstümpfe auf dem Grundstück ist die Rückfahrkamera (670 Euro) zum Navigieren nach dem Auspacken sehr hilfreich. Das Parken auf dem Parkplatz des XXL-Supermarkts in Lappeenranta, der größten Stadt der Region Südkarelien, ist dagegen problemlos, und selbstredend ist der rund ein Kubikmeter große Laderaum mit dem ersten Lebensmitteleinkauf nicht ansatzweise gefordert.



Die Parksituation im Hafen von Lappeenranta scheint dagegen eher angespannt zu sein: Weil die Dauer des bezahlten Parkens um eine Dreiviertelstunde überschritten wurde, klebt ein Strafzettel an der Windschutzscheibe, der angesichts der aufgerufenen Summe von 50 Euro eher eine ausgewachsene Knolle als ein Knöllchen ist.

Weniger Umsatz dürften den finnischen Behörden dagegen die Blitzer an den Schnellstraßen bringen. Eine Vielzahl der nagelneuen Geräte ist noch gar nicht einsatzbereit, wie Einheimische erzählen, und grundsätzlich wird vor jedem Radargerät per Schild gewarnt. Der autofahrende Finne wirkt aber eh so tiefenentspannt, dass sich der Deutsche gerne von der Fahrweise anstecken lässt. Die „Dynamic“-Taste für eine etwas sportlichere Fahrweise kann man hier jederzeit unangetastet lassen. Das schont Umwelt, Nerven und den Geldbeutel – auf der Fahrt von Lappeenranta nach Maironiemi zum finnisch-deutschen Familienfest begnügt sich der Vito 116 CDI mit schmalen 6,0 Litern.

Wer Spaß am Autofahren hat, kann das aber auch in Finnland haben: Etwa auf der Fahrt nach Juva, wo mitten auf dem platten Land ein Teahouse englischen Tee, Gebäck und Sandwiches wie bei der Queen anbietet. Hoch und runter führt die abgelegene Nebenstraße, vorbei an endlosen Kieferwäldern und blauen Seen. Einzig der regelmäßig anschlagende Spurverlassenswarner, der mit der schmalen Straße überfordert ist, verhindert das Träumen am Steuer.

Der kraftvolle Diesel röhrt stellenweise ein wenig, treibt die Fuhre aber zuverlässig und mit Nachdruck an. Nachdruck braucht der Bediener auch am Navigationsgerät; nicht nur, dass die Grafik manchmal etwas träge reagiert, mancher Befehl mit dem Fingerdruck muss wiederholt werden, ehe er im System ankommt. Ans Ziel führt das Navi aber dennoch zuverlässig – auch zur abgelegensten Adresse im tiefsten finnischen Wald.



Musste in der ersten Urlaubswoche die Klimaanlage angesichts Temperaturen von 30 Grad schwer arbeiten, freut man sich in der zweiten Hälfte über eine blendend funktionierende Sitzheizung, bis auf 8 Grad fällt das Thermometer.

Nachdem auch auf dem Rückweg am Ende des Urlaubs das Fahren in Finnland, Schweden und Dänemark eine wunderbar entspannte Angelegenheit ist – keine Baustellen, keine Staus, keine Drängler –, ist schon auf den ersten Metern nach Anlegen in Puttgarden klar, wo man ist: Der Heimweg ist geprägt von zahllosen Staus in endlosen Baustellen, und wo man kurzzeitig mehr als 130 km/h fahren darf, sorgen Fahrer hochmotorisierter Dienstwagen mit bestens funktionierender Lichthupe für typisch deutsche Autobahnaggressivität.

Aber eines ist klar: Nach zwei entspannten Wochen Finnland im Mercedes Vito Tourer lässt man sich davon nicht mehr so schnell anstecken...