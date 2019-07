Nizza. Was für VW der Golf GTI, ist für Ford der Focus ST: die sportliche Variante ihres kompakten Brot-und-Butter-Modells. Die Neuauflage muss neben dem Wolfsburger Platzhirschen weitere Rivalen wie Peugeot 308 GTI, Hyundai i30N oder Renault Megane RS in die Schranken weisen. Doch das gelingt ihm spielend.

Nicht nur haben die Ingenieure die Leistungen von Benziner und Diesel aufgepumpt. Auch Fahrwerk und Lenkung erreichen einen bislang ungekannten Spagat zwischen Familie und Fahrspaß, Komfort und Kurvenhatz, Langlauf und Leistung. Dazu kommen mehr Ausstattungsfeatures sowie weitere Assistenz- und Infotainmentsysteme.



Zu sehen ist davon nicht viel. Allein am modifizierten Kühlergrill, dem üppigen Dachspoiler, den exklusiv gestalteten 18- und 19-Zoll-Alufelgen oder den beiden Lackierungen „Performance Blau“ und „Tropical Orange“ sind die ST-Modelle zu identifizieren. Im Innenraum deuten klassische „Sportabzeichen“ wie Instrumente für Lade- und Öldruck, Alu-Pedalerie und die passgenau konturierten Recaro-Sportsitze an, was passiert, wenn man den Start-Button drückt.

280 PS

Mit markantem Röhren erwacht die jüngste Generation des 2,3-Liter-EcoBoost-Turbobenziners, der jetzt 280 PS aus seinen vier Brennräumen kitzelt, 30 PS mehr als bisher. Schon mit dem ersten Tritt aufs Pedal zerrt der Focus ST kräftig an den Zügeln.

Kaum weniger spontan die wuchtigen 420 Newtonmeter, mit denen der Wagen ab 3000 Touren den Insassen ins Kreuz tritt. Der Standardsprint auf Tempo 100 gelingt so in schnellen 5,7 Sekunden, im Zwischenspurt von 80 auf 120 km/h hängt er sogar den weitaus potenteren Focus RS mit 350 PS ab.

Anders der Diesel, der auch akustisch eher die Rolle des Reisenden denn Rasenden spielt. Die Leistung des 2-Liter-Selbstzünders, der wie der Benziner die Euro 6d-Temp-Norm erfüllt, wurde um 5 auf 190 PS angehoben.

Präzise und sicher

Leistung unter die Haube packen können viele, die gewonnene Kraft kontrolliert auf die Straße bringen, nur wenige. Hier zeigen Fords Fahrwerkspezialisten einmal mehr ihre ganze Kunst. Ein tieferer Schwerpunkt und straffer abgestimmte Stoßdämpfer hier, eine kürzer übersetzte elektromechanische Lenkung oder der serienmäßige radselektive Bremseingriff dort. Und schon folgt der Wagen auch in schnellen und engen Kurven präzise und sicher dem eingeschlagenen Kurs.

Bei den Preisen haben die Motorarten die Ränge getauscht. Der Diesel ist nun immer jeweils 1000 Euro günstiger als der Benziner. Im fünftürigen Schrägheck startet er ab 31 900 Euro, der Focus ST Turnier mit Dieselmotor kostet mindestens 33 100 Euro. Entsprechend rollen die Benziner dann für 32 900 Euro und 34 100 Euro vom Hof.