Äußerlich eher von der dezenten Art: Der VW Touareg trägt beim Design ein schlichtes Kleid. Foto: VW

Osnabrück. Wie bei vielen anderen Themen ist Deutschland auch gespalten, wenn es um SUVs geht. Auf der einen Seite gibt es Viele, die in ihnen einen gewichtigen Grund für den Klimawandel sehen, auf der anderen Seite verkaufen sich die Gelände-Theoretiker so gut wie nie. 2019, so die Prognose, werden in Deutschland erstmals über eine Million SUV-Modelle verkauft.