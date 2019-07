Stuttgart. Luxus wie in einer S-Klasse, Geländetauglichkeit (fast) wie bei einem waschechten Land Rover: Der Mercedes GLS will in der neuen Generation alles, was er schon bisher konnte, noch ein bisschen besser erledigen.

Obwohl das größte Mercedes-SUV knapp acht Zentimeter in der Länge (jetzt: 5,21 Meter) und zwei Zentimeter in der Breite (jetzt: 1,96 Meter) zugelegt hat und mit diesen monströsen Abmessungen kaum für deutsche Innenstädte gemacht ist, wirkt er im neuen Kleid filigraner, fast zarter. Vor allem die Heckansicht trägt dazu bei, dass der GLS optisch verschlankt rüberkommt.



Reichlich Komfort

Das Mehr an Länge und Breite kommt natürlich den Passagieren zugute. Je nach Bestuhlung sechs oder sieben Passagiere fahren mit üppigen Platzverhältnissen und reichlich Komfort; die Klimaautomatik steuert bis zu fünf Klimazonen individuell an, bis zu elf USB-Anschlüsse sind an Bord, auf Wunsch können die Passagiere in der zweiten Reihe auf eigenen Bildschirmen Filme gucken, im Internet surfen oder zahlreiche Einstellungen vornehmen – wie etwa eine Massage-Funktion. Wenn die Sitze in der zweiten und dritten Sitzreihe vollelektrisch umgelegt werden, schluckt der Kofferraum 2400 Liter – und qualifiziert sich damit auch noch für größere Transportaufgaben.

Auch darüber hinaus ist der GLS nicht weniger als eine S-Klasse fürs Gelände (theoretisch): Leder, High-Tech für Komfort, Sicherheit und Unterhaltung, was im Info- und Entertainment-System MBUX („Hey Mercedes“) gipfelt – jeder der Passagiere genießt an Bord des SUV größtmöglichen Luxus. Der Einstiegspreis von rund 85000 Euro wird sich dank der üppigen Aufpreisliste spielend leicht weit in den sechsstelligen Bereich hochtreiben lassen.

Für den Einstiegspreis bekommt man hierzulande den V6-Diesel im GLS 350d mit 286 PS. Darüber hinaus kommt ein weiterer V6-Diesel im G 400d mit 330 PS sowie ein elektrifizierter V8-Benziner mit 489 PS und 22-PS-EQ-Boostfunktion zum Einsatz. Letzterer wird in Märkten wie den USA das vermutlich beliebteste Modell sein, bei uns sind die beiden Diesel in Sachen Effizienz unschlagbar.



Immerhin: Die V8-Variante hat nicht nur viel „Dampf“, sondern kann im Eco-Modus auch segeln – dabei wird in diesem Fall nicht der Motor in den Leerlauf geschaltet, sondern gleich komplett ausgestellt. Auf schnurgeraden US-Highways mit langen Bergab-Passagen lässt sich so vermutlich die eine oder andere Gallone Kraftstoff einsparen.

E-Active Body Control

Das optionale, aktive Fahrwerk E-Active Body Control lässt auch auf den schlechtesten Straßen die Insassen unverschont von Stößen und Wellenbewegungen, selbst auf Sandwegen mit kurzen Bodenwellen gleitet der GLS tiefenentspannt dahin. In Kurven sorgt eine spezielle Kurvenneigefunktion für zusätzlichen Fahrkomfort.

Kaum zu glauben, aber wahr: Im Gelände ist dieses mindestens 2,4 Tonnen schwere Ungetüm ebenfalls mit stoischer Ruhe unterwegs. Ist man etwa im lockeren Sand festgefahren, schaukelt sich der GLS so auf, dass er sich – fast so wie einst Baron Münchhausen am eigenen Schopfe – aus der misslichen Situation befreit.

Hat sich der GLS ordentlich mit Schmutz besudelt, sorgt eine Funktion dafür, dass das Groß-SUV bestmöglich vorbereitet in die Waschstraße einfahren kann. Die Federung fährt in die höchstmögliche Stellung, die Spurweite verringert sich, alle Fenster werden geschlossen, die Spiegel angeklappt, die Parksensoren deaktiviert – mit einem Knopfdruck. Passt zum GLS: Größtmöglicher Luxus, so wenig Aufwand wie nur möglich.