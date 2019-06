Osnabrück . Kia, das stand einmal für die reine Vernunft: Solide Fahrzeuge zum günstigen Preis, damit baute man seinen Status beeindruckend aus. Mittlerweile geht‘s viel mehr um Design und Emotionen. Der bisherige Höhepunkt: Der Kia Proceed, ein Kompaktmodell, das Kombi und Coupé mischt. Im Test: die 204-PS-Topversion in GT-Ausstattung.

Alleine die Optik wäre einen Kauf wert: Ist der „normale“ Ceed schon ein Design-Highlight, so gesellt sich beim Proceed noch ein hinreißend schönes Heck im „Shooting Brake“-Format hinzu, das unverblümt an den Porsche Panamera Sport Turismo erinnert (oder, eine Nummer kleiner, an den ebenso schönen Mercedes CLA Shooting Brake).



Einfache Bedienung

Im Innenraum gibt es viel Leder, aufgeschäumten Kunststoff und rote Farbakzente. Die Tasten und Knöpfe sind dagegen nüchtern gestaltet und bremsen die aufkommende Euphorie etwas ein. Dafür glänzt Kia mit einer logisch aufgebauten und einfachen Bedienung auf VW-Augenhöhe. Die Sportsitze umklammern Fahrer und Beifahrer, die allerdings nicht größer als 1,90 Meter sein sollten, wenn das Panoramaglasdach (990 Euro) an Bord ist. Hinten ist das Platzangebot eingeschränkt. In Sachen Kofferraum ist der Proceed trotz der Coupélinie ein Großer: 594 bis 1.545 Liter passen hinter die erfreulich niedrige Ladekante.

Der 204 PS starke Twin-Turbo lässt kaum Wünsche offen, hat im Normalzustand genügend Leistungsreserven, um spontane Überholvorgänge zu ermöglichen – oder auch ganz entspannt untertourig zu bummeln. Im Sportmodus wird nochmals kräftig nachgewürzt, die Gasannahme und die Lenkung sind noch direkter, der Sound aus den zwei großen Klappenauspuffrohren kerniger und röhrend. Dass das Fahrwerk dabei alles andere als bretthart konzipiert ist, sondern auch dem komfortorientierten Fahrer mehr als genügend Wohlwollen bereitet, ist ein weiterer Pluspunkt.

6,8 Liter auf 100 Kilometer

Wer sich freilich von den dynamischen Möglichkeiten des Proceed verleiten lässt, der wird die versprochenen 6,8 Liter auf 100 Kilometer recht deutlich verfehlen. Mit etwas Disziplin bleibt man immerhin unter acht Litern.

Schon die Basisausstattung des Kia Proceed ist üppig, bei der Topversion GT kommen noch eine elektrische Heckklappe, induktive Smartphone-Ladefunktion oder ein weiteres, hochauflösendes Zentraldisplay hinzu – ohne dass Kia übertriebene Preise aufrufen würde. Den Ceed gibt‘s auch als Fließheck und Kombi (und demnächst als SUV), aber – ganz ehrlich: im Zweifel würden wir immer zum Proceed greifen.