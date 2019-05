Madrid. „Keine langweiligen Autos mehr“ – was Toyotas Konzernchef Akyo Toyoda schon vor einiger Zeit versprochen hatte, lösen die Japaner spätestens jetzt mit der Wiederbelebung des Supra ein. Nach langen 17 Jahren Abstinenz folgt die sechste Generation der Sportwagen-Legende, die zusammen mit BMW entwickelt wurde. Die Bayern bekamen dafür ihren neuen Roadster Z4, die Japaner ein rassig-schönes Coupé. Gebaut werden sie bei Magna.

Dabei wirkt der Zweisitzer zunächst wie die Anti-These zur Spritspar-Philosophie der Japaner, die ihre Flotte in den letzten Jahren konsequent auf Hybridantrieb trimmten. Für den neuen GR Supra – das Kürzel steht für Toyotas Motorsportabteilung Gazoo Racing – gibt es dagegen nur einen Motor, den bekannten 340 PS starken 3-Liter-Reihensechszylinder aus dem BMW-Regal, der mit 7,5 Liter (nach NEFZ) sicher nicht zu den sparsamsten, dafür in punkto Dynamik und Laufruhe zum Besten gehört, was auf dem Markt zu finden ist.



Dazu die passende, ebenso sportlich wie komfortabel schaltende ZF-Achtgangautomatik sowie ein klassisches Sportwagen-Layout, sprich: Antrieb hinten, Motor vorne, dazwischen zwei Sitze und eine mit 50:50 perfekt balancierte Gewichtsverteilung versprechen Fahrspaß pur.

Biturbo-Aggregat

Tatsächlich macht das Sport-Coupé mit dem ersten Tritt aufs Gaspedal Laune. Der tiefe Schwerpunkt und das neu getrimmte Fahrwerk mit hydraulisch gedämpften Federbein-Stützlager vorne und aktiven Hinterachsdifferenzial lassen den GR Supra schon nach wenigen Kilometern an die Hände wachsen. Das souverän schnurrende Biturbo-Aggregat entwickelt dabei mit seinen 500 Nm Drehmoment schon ab 1600 Touren den vollen Schub für jedes Manöver. Sei es, um in schnellen 4,3 Sekunden auf Tempo 100 zu stürmen, mit Nachdruck über kurvige Überlandpassagen zu schlängeln oder sich auf der Rundstrecke langsam ans Limit zu tasten. Dabei gleitet der 1570 Kilogramm schwere Sportwagen im Normalmodus überraschend leicht und komfortabel dahin.

Verpackt ist das Ganze in eine muskulös gewölbte Coupé-Form, mit betont langer Haube und weit nach hinten platzierter Kabine. Große Lufteinlässe, betonte Radhäuser, Luftschlitze in den Flanken, zwei dicke Endrohre sowie ein aus der Karosse wachsender Heckspoiler unterstützen die rasante Sportwagen-Optik. Einer offenen Version erteilt Supra-Chefingenieur Tetsuya Tada jedoch schon jetzt eine klare Absage. „Wenn sie offen fahren wollen, müssen Sie sich einen Z4 kaufen.“

Roadster

Die Verwandtschaft zum bayerischen Roadster ist besonders im Interieur nicht zu übersehen. Der Schalthebel für die Achtgang-Automatik, Knöpfe und Drehschalter sowie das 8,8 Zoll schmale Infotainment-Display samt I-Drive-Bedienknopf und -logik sind quasi eins zu eins aus dem Z4 übernommen.

Das größte Manko des Toyota GR Supra allerdings: in diesem Jahr ist er nicht mehr zu bekommen. Die 300 Exemplare, die dem deutschen Importeur zugestanden wurden, sind schon vor dem Verkaufsstart weg. Wer das mindestens 62.900 Euro teure Sportcoupé, inklusive 19-Zoll-Alufelgen, umfangreichem Infotainmentsystem, beheizbaren Sportsitzen und „Safety Sense“-Paket plus Abstandstempomat, heute bestellt, muss mindestens bis Frühjahr nächsten Jahres darauf warten.