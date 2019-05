Hornbach. Knapp 14 Millionen Modelle hat Opel von seinem Kleinwagen Corsa seit 37 Jahren verkauft. Im November kommt die neue, sechste Generation auf den Markt. Unsere Zeitung hatte bereits jetzt die exklusive Gelegenheit, bei einem sogenannten „Validation Drive“ ein frühes Vorserienmodell im Saarland zu testen.

Dass Opel sich gerade das französische Grenzgebiet als Teststrecke auserkoren hatte, liegt vermutlich eher am geringen Verkehrsaufkommen im Saarland und im angrenzenden Elsass. Trotzdem: Frankreich spielt beim Corsa F – nein, das F steht nicht für Frankreich, sondern für die sechste Generation – eine gewichtige Rolle. Der neue Corsa ist der erste Kleinwagen mit Blitz, der in weiten Teilen von der französischen PSA-Gruppe (mit)entwickelt wurde. Die neue Generation des Peugeot 208 steht ebenfalls vor dem Marktstart und wird in weiten Teilen mit gleicher Technik bestückt sein.



Das muss grundsätzlich nichts Schlechtes sein: Opels SUV-Modelle Crossland X und Grandland X haben ebenfalls Konterparts im PSA-Konzern (Peugeot 2008 und Citroën C3 Aircross bzw. Peugeot 3008 und Citroën C5 Aircross) und teilen sich Plattformen und viele Bauteile – und finden mit jedem Logo ihre Anhänger.

Viele deutsche Gene

Trotz der Tatsache, dass die Opel-Chefs jetzt französisch sind: Die sechste Corsa-Generation trägt viele deutsche Gene. Im Januar 2017 startete die Entwicklung – und zwar im Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. Wenngleich die aktuelle, fünfte Generation (ab 2014) viel Lob einheimste, so gab es doch Luft für Entwicklungen: Gewicht, Agilität, Motoren, Lichttechnik – diese Dinge standen im Lastenheft weit oben.

In Sachen Gewichtsreduzierung haben die Ingenieure der aktuellen Generation bis zu 108 Kilogramm abtrainiert: Der konsequente Einsatz von Aluminium in vielen Bereichen des Fahrzeugs etwa oder leichtere Sitze tragen zu dieser Gewichtseinsparung von bis zu zehn Prozent bei. Die leichteste Version des neuen Corsa kommt damit auf ein Leergewicht von 980 Kilogramm.

Damit einher geht unmittelbar die beste Voraussetzung für den zweiten wichtigen Verbesserungspunkt: die Agilität. Wer weniger Gewicht mit sich herumträgt, kommt besser vom Fleck oder um die Kurven. Das ist beim Menschen wie beim Automobil so. Und weniger Gewicht bedeutet – netter Nebeneffekt – auch weniger Verbrauch.



Da der Adam und der Karl aus dem Programm genommen werden, ist der Corsa künftig erst einmal der kleinste Opel im Portfolio. Dennoch bekommt er in Sachen Technik einen ordentlichen Schluck aus der Pulle verabreicht, etwa in punkto Beleuchtung. Optional wird der Corsa als erster Kleinwagen des Segments mit Voll-LED-Leuchten zu haben sein, die zudem über einen blendfreien Fernlichtassistenten verfügen.

Sportlicher und dynamischer



Auch in Sachen Optik wandelt sich der Corsa. Auch wenn bislang ausschließlich komplett getarnte Fahrzeuge zu sehen waren, erkennt man, dass der Kleinwagen deutlich sportlicher und dynamischer wird, das Van-artige Kleid der aktuellen Generation komplett ablegt.

Doch was nützt das schönste und sportlichste Kleid, wenn es die Motoren an entsprechender Umsetzung vermissen lassen? Zum Start gibt es drei 1.2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 75, 100 und 130 PS sowie einen 1.5er-Diesel mit 100 PS. Optional gibt es für den stärksten Benziner ein neues, achtstufiges Automatikgetriebe, ein rein elektrisches Modell wird Anfang Juni präsentiert und rollt Anfang kommenden Jahres in die Autohäuser.

Allen Motorisierungen ist eines gemein: Sie stoßen weniger CO 2 aus als der aktuell sauberste Corsa – das ist momentan der 100-PS-Benziner mit Schaltgetriebe, der mit 125 Gramm CO 2 je Kilometer in der Liste steht. Vermutlich wird es die sechste Generation ausschließlich mit fünf Türen geben; die bislang auch angebotene Variante mit drei Türen wurde zuletzt immer weniger nachgefragt.

Und wie fährt sich der neue Corsa denn jetzt? Zur Verfügung standen Vorserienmodelle, die Anfang 2019 produziert wurden und aus der zweiten (von vier) Vorserien-Produktionsphasen stammen. Der 130-PS-Dreizylinder röhrt tatendurstig, hängt ausgesprochen gut am Gas, lässt sich zügig um die Kurven zirkeln. Die Acht-Gang-Automatik wählt unauffällig die richtige Fahrstufe, verschiedene Fahrmodi lassen sich einstellen, wobei die Spreizung von Eco bis Sport deutlich spürbar ist. Der zum Vergleich bereitgestellte aktuelle Corsa mit Automatik – allerdings nur 90 PS – kommt spürbar träger und freudloser daher.

Eine echte Fahrmaschine

Noch mehr Spaß macht allerdings die 100-PS-Version mit Handschalter. Dynamisch, agil, handlich – eine echte Fahrmaschine hat Opel da auf die Räder gestellt, die in Sachen Sportlichkeit absolut mit der stärkeren Version mithalten kann und durch die Tatsache, dass er manuell geschaltet werden muss, nochmals mehr aktive Fahrfreude vermittelt. Auch im Vergleich zum aktuellen 100-PS-Corsa fährt er deutlich williger, agiler, leichtfüßiger. Beide neue Varianten wirken recht straff abgestimmt, bieten aber dennoch genügend Fahrkomfort für denjenigen, der es nicht so eilig hat.

Auch wenn äußerlich durch die Tarnung noch wenig zu erkennen und der Innenraum durch schwarze Tücher komplett verhüllt war: Der neue Opel Corsa dürfte ein großer Wurf werden, der Fahrspaß und Agilität in den Mittelpunkt stellt. Spannend wird die Frage sein, wie Opel-Stammkunden auf den Innenraum reagieren werden, der zu weiten Teilen in Peugeot-/Citroën-Optik ausfallen dürfte. Aber das hat, wie eingangs bereits erwähnt, bei Crossland X und Grandland X schon ganz gut funktioniert. Allerdings sind diese beiden SUVs neue Modelle ohne direkten Vorgänger. Der Corsa ist seit 37 Jahren am Markt etabliert, hat seine feste Kundschaft, von denen viele eine echte Opel-Affinität entwickelt haben dürften. Wie diese auf die französische Evolution reagieren werden, bleibt abzuwarten.