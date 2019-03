Osnabrück. Wer einen Hochdachkombi wie den VW Caddy fährt, dem kommt es meistens neben einem reichhaltigen Platzangebot und Flexibilität in erster Linie auf günstigen Unterhalt an. Der Caddy Maxi mit Erdgasantrieb fährt da genau richtig vor.

Eines hat der Caddy, der in der Maxi-Variante knappe 4,90 Meter lang ist, im Überfluss: Platz. Ablagen gibt‘s rechts, links, oben, unten – dort findet nicht nur der tagtägliche Krimskrams insbesondere von Familien seinen Platz. Auch die dritte Reihe des Siebensitzers bietet für Erwachsene genügend Platz.

Die in den meisten Varianten serienmäßig vorhandenen Schiebetüren an beiden Seiten des Fahrzeugs ermöglichen einen bequemen Zugang ins Auto – und wenn Kleinkinder involviert sind, den Eltern ein stressfreies Parken, ohne dass man Angst vor Kratzern durch aufgerissene Türen haben muss. Allerdings ist die Bedienung der Schiebetüren nicht ganz kinderleicht – man braucht schon etwas mehr an Kraft, um sie zu öffnen und schließen.

Die technische Ausrüstung orientiert sich an der Vorgängergeneration von VW Golf und Co. – das bedeutet: Es ist nicht der letzte Schrei, es ist nicht durchgehend digitalisiert. Dafür bietet der Caddy solide Kost, die, je nachdem wie die Aufpreisliste durchgearbeitet wird, alles Lebensnotwendige und darüber hinaus viel Angenehmes und Sinnvolles bietet: Zwei-Zonen-Klimaanlage, Sitzheizung oder Verkehrszeichenerkennung sind nur einige Dinge von der umfangreichen Liste für Extras.

Der 110 PS starke Erdgas-Caddy ist – weder im Wort- noch im übertragenen Sinn – ein Sprinter. Überraschende Lastwechsel mag das DSG (gut 2.000 Euro Aufpreis) nicht, reagiert dann etwas träge. Beim allzu nachdrücklichen Tritt aufs Gaspedal heult der Motor auf. Also: Lieber mit Bedacht und vorausschauend beschleunigen, dann ist der Caddy ein genügsamer und komfortabler Begleiter mit langem Atem: Die Erdgastanks fassen 37 Kilogramm CNG (Preis pro Kilo derzeit unter einem Euro), damit kommt man rund 600 Kilometer weit. 13 Liter Superbenzin nimmt der Notfalltank auf, damit kommen weitere knapp 200 Kilometer hinzu, wenn es mit der Suche nach dem nächsten Erdgas-Zapfpunkt einmal länger dauert: Deutschlandweit gibt es derzeit gut 850 CNG-Tankstellen (herkömmliche Tankstellen: rund 14.000).

Als „Trendline“ startet der Caddy mit Gasantrieb bei 30.255,75 Euro – der Testwagen kam auf 37.962,19 Euro. Da muss man durch das günstigere Erdgas einiges wieder reinholen...