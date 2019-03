Bozen Alle Jahre wieder demonstriert Seat bei seinem „Snow Experience“ seine Allradkompetenz. Diesmal am Start: das neue Topmodell Tarraco.

Schon mal mit einem SUV einen Berggipfel erklommen? Seat nennt so etwas „Snow Experience“. Der Berg heißt Rittner Horn in Südtirol und ist 2260 Meter hoch, die hier üblicherweise mit Pistenraupen oder der Seilbahn absolviert werden. Doch diesmal steht dafür mit dem Tarraco das brandneue SUV-Topmodell der spanischen VW-Tochter am Start, das mit seinem Allradantrieb in der tief verschneiten Landschaft rund um Brixen seine Wintertauglichkeit unter Beweis stellen soll.

Zuvor aber zeigt der große Spanier, mit 4,74 Meter eine Handbreit länger als seine technischen Konzernzwillinge VW Allspace und Skoda Kodiaq, auf der schneereichen Anfahrt, dass er das komfortable Cruisen auf der Landstraße wie die schnelle Kurverei durch die Serpentinen ebenso beherrscht. Zumindest wenn, wie in unserem Testwagen, hinter dem wuchtigen Kühlergrill der stärkste Diesel 2.0 TDI mit 190 PS verbaut ist. Die Topversion zum Grundpreis von 43 800 Euro wird stets mit Allradantrieb (4Drive) und präzise schaltendem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) ausgeliefert. Außerdem sorgt gegen Aufpreis ein adaptives Dämpfersystem (DCC) für eine sportlichere Alternative zum serienmäßig auf Komfort getrimmten Fahrwerk. Kombiniert mit der progressiven Lenkung steuert der Tarraco so leichtfüßiger als seine Erscheinung es vermuten ließe durch die Spitzkehren, ohne dabei mit übertriebener Härte zu nerven.

Den passenden Schub dafür liefert der nach Euro 6d-Temp normierte Turbodiesel mit üppigen 400 Nm Drehmoment, das bereits ab 1750 Touren an der Kurbelwelle zerrt. Damit spurtet der mehr als 1,8 Tonnen schwere SUV in 8,0 Sekunden auf Tempo 100 und wird bis zu 210 km/h schnell. Im Zaum gehalten wird der druckvolle Durchzug über einen feinfühlig reagierenden Allradantrieb. Im elektronischen Zusammenspiel von Haldexkupplung und Differenzialsperre reicht ein kurzer Gasstoß, und die großen 19-Zoll-Räder folgen willig der Spur.

So schrauben wir uns durch tief verschneite Wälder nach oben, queren Skipisten, unterfahren Sessellifte bis sich die Baumreihen lichten und der Blick auf den Gipfel – von Nebelschwaden und Wolken verhangen ist. Egal, die letzten 200 Höhenmeter müssen jetzt auch noch sein. Für die Schlussetappe aufs Rittner Horn über schneeverwehte Hochplateaus wählen wir aus dem sechsstufigen Fahrprogrammangebot den Snow-Modus. Der Allradantrieb verteilt die Kraft nun permanent auf beide Achsen und sobald ein Rad die Haftung verliert, sorgt die elektronische Differenzialsperre durch gezielte Bremseingriffe für sicheres Weiterkommen. So wird der Gipfelsturm im Tarraco trotz wildem Schneetreiben zur gemütlichen Spazierfahrt.

Fazit: Im Winterbetrieb ist der neue Seat Tarraco mit Allradantrieb eine sichere Bank. Sollten schneereiche Kletter- und Rutschpartien nicht zum Alltag gehören, empfiehlt sich aber auch das frontgetriebene Basismodell mit 150 PS-Benziner und reichhaltiger Ausstattung (unter anderem LED-Scheinwerfer, Klimaanlage, 8-Zoll-TFT) für 29 890 Euro.