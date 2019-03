Osnabrück. Deutschland, einig SUV-Land: Die ganze Republik ist mit sportlichen, komfortablen Möchtegern-Geländegängern besetzt, die nur so tun, als könnten schwere Arbeit leisten.

Ganz Deutschland? Nein, ein paar standhafte Modelle verdienen auch weiterhin die Bezeichnung „Geländewagen“: Mercedes G-Klasse, Land Rover Defender, Suzuki Jimny, Lada Niva – und der Jeep Wrangler. Der überarbeitete Klassiker bietet, jetzt bitte tapfer sein, in der neuen Version deutlich mehr Komfort. Im Test: der 200 PS starke Diesel im Wrangler Unlimitied.

Keine Sorge, „mehr Komfort“ bedeutet in diesem Fall aber nicht, dass auch nur eine Kante des Kult-Offroaders abgeschmirgelt wurde. Das Reserverad an der Heckklappe, die ausladenden Trittbretter an der Seite (Vorsicht bei schlechtem Wetter und feinem Beinkleid!), die klaren Linien im Design – all das zeigt, dass der Wrangler seinen Wurzeln treu bleibt. Und im Gelände nahezu unbezwingbar ist.

Deutlich mehr Komfort auf der Straße

Auf der Straße war der Wrangler dagegen bis jetzt ein wenig eigenwillig, um es mal milde auszudrücken. In der neuen Generation macht der Jeep das eine, ohne das andere zu lassen. Heißt: Man kann ihn auf der Landstraße und der Autobahn weitgehend ohne größere Komforteinbußen bewegen. Zumindest wenn es zumeist geradeaus geht, in Kurven fühlt sich der Wrangler nur bei gemäßigtem Tempo wohl. Der 2,2 Liter große Selbstzünder ist zwar kein Leisetreter, dafür aber ein zupackendes Aggregat. Für alles, was auf der Straße passiert, reicht der Heckantrieb; geht es ins Gelände, lassen sich alle vier Räder in unterschiedlicher Ausprägung antreiben.

Übrig gebliebene Schrulligkeiten

Um das Thema „eigenwillig“ noch einmal aufzugreifen: Die dünne und wackelige Antenne am Rand der Motorhaube oder der höchst kompliziert zu öffnende Tankdeckel sind ein paar der übrig gebliebenen Schrulligkeiten. Dafür punktet der US-Offroader mit einem erstaunlich zeitgemäßen Innenraum: Sitz- und Lenkradheizung, Zwei-Zonen-Klimaanlage, großer Touchscreen, digitale und individualisierbare Anzeige zwischen Tacho und Drehzahlmesser – hier hat Jeep mächtig geklotzt.

Mit einem Einstiegspreis von 49 500 Euro ist der Wrangler kein Schnäppchen – keine Frage aber ist, dass der kultige Klettermaxe in der zeitgemäßeren Version seine Freunde finden wird. Und die dann nicht über die 64 360 Euro stolpern.