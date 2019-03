Mallorca. Er ist wieder da. Toyotas Golf-Gegner heißt nun auch in Europa wieder so wie im Rest der Welt: Corolla. Und für Fünftürer, Kombi und Limousine setzten die Japaner ganz auf Hybrid-Antriebe

Er war das meistverkaufte Autos der Welt mit tadellosem Ruf, als Toyota 2006 auf die krude Idee kam, den Corolla in Europa – mit viel Werbe-Trara - in Auris umzutaufen. Die zwölfte Generation, auf dem Genfer Salon 2018 noch als Auris präsentiert, startet ab April auch bei uns wieder als Corolla in drei unterschiedlichen Varianten als Fünftürer, Kombi und Limousine.

Aber nicht nur das Namensexperiment, auch Dieselmotoren gehören in Toyotas Kompakt-Baureihe der Vergangenheit an. Künftig wird es als konventionellen Verbrenner allein den 1,2-Liter-Turbobenziner mit 114 PS (85 kW) geben. Umso stärker trommeln die Japaner für ihre „Dual-Hybrid-Strategie“. Soll heißen: neben dem bereits bekannten 1.8L Hybrid mit 122 PS (90 kW), der schon im Prius und C-HR Dienst tut, gibt es den Corolla mit einem 2,0-Liter-Hybridantrieb mit 180 PS Systemleistung.

Vierzylinder-Benziner und 80 kW-Elektromotor

Trotz PS-Plus ist allerdings auch die neue Kombination aus Vierzylinder-Benziner und 80 kW-Elektromotor kein Aufreger. Der Spurt auf Tempo 100 gelingt in 7,9 Sekunden zwar ganze drei Sekunden schneller als beim schwächeren Hybrid. Die stufenlose CVT-Automatik jedoch jault bei jedem beherzten Tritt auf Gas kaum weniger jämmerlich auf und erstickt jedes forcierte Beschleunigen im Keim, oder besser, im Geschrei.

Erst mal in Fahrt, rollen beide Antriebe mit großer Gelassenheit dahin. Das spart natürlich Sprit. Wenn auch nicht soviel wie angegeben. Statt der offiziellen 3,3 (1.8L Hybrid) und 3,7 (2.0L Hybrid) Liter nach NEFZ zeigte der Bordcomputer nach unseren moderaten Testläufen stets eine deutliche Sechs vor dem Komma. Dynamischer verhält sich das Fahrwerk.

Die neue GA-C-Plattform sorgt für einen tieferen Schwerpunkt, eine neue Mehrlenker-Hinterachse für präzise Lenk- und Spurstabilität. Vor allem die erstmals in Schrägheck und Kombi (Topversion) verbauten variablen Dämpfer vermitteln ein gutes Handling und Feedback.

Länger, breiter und tiefer

Die neue Plattform half aber auch den Designern. Länger, breiter und tiefer als der Vorgänger kauert der Corolla auf dem Asphalt. Besonders das 4,37 Meter lange Schrägheckmodell mit kürzeren Überhängen und gerundetem Heck wirkt in trendiger Zweifarblackierung mit schwarzem Dach sportlich-schick. Bis zur B-Säule identisch streckt sich der Kombi Sports Touring mit 2,70 Meter Radstand deutlich länger auf 4,65 Meter. Das schafft Platz, für die Hinterbänkler ebenso wie fürs Gepäck. 598 bis maximal 1606 Liter gehen über die auffallend niedrige Ladekante hinein. Auch der Innenraum wurde aufgemöbelt. Die Sitze sind stärker gepolstert, ausreichend bequem und bieten guten Seitenhalt.

Anzeige Anzeige

Knifflig ist die Preisgestaltung. Zwar startet der Corolla mit dem 1,2-Liter-Basisbenziner schon ab 20 990 Euro, allerdings noch ohne Infotainment-System. Hybridantrieb gibt es gar erst ab 27 290 Euro, plus jeweils 2000 Euro für die 180-PS-Variante. Dafür sind die Abstände für die Karosserieformen überschaubar: der Kombi Sports Tourer kostet 1200 Euro mehr als der Fünftürer, die Limousine 700 Euro.