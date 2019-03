Lissabon. Mazda macht mal wieder sein eigenes Ding. Beim neuen 3er-Kompaktmodell lautet das Motto: „Weniger ist mehr“. Weniger Kniffe und Knicke in der Karosserie, weniger Knöpfe und Tasten im Interieur – aber zunächst auch weniger Motoren.

Mazda war schon immer die etwas andere Automarke. Ob bei der Reaktivierung von Roadster und Wankelmotor oder dem beharrlichen Verzicht auf Turbomotoren. Beim neuen Mazda 3 nun führt der Hersteller aus Hiroshima den ersten Benzinmotor mit Selbstzündung ein. Auch wenn der, ebenso wie eine viertürige „Fastback“-Limousine, erst im Herbst nachgereicht werden soll.

Bis dahin wird die fünftürige Schrägheck-Version die Blicke auf sich ziehen. Ohne die sonst üblichen Lichtkanten und Falzlinien im Blech erscheint der 4,46 Meter lange Wagen wie aus dem Skizzenblock des Designers entsprungen. Vor allem die Heckpartie trägt eher italienische als fernöstliche Züge und wirkt mit coupéhaftem Schwung wie aus einem Stück gegossen. Nachteil der schönen Form: die Rundumsicht ist miserabel, sowohl der Rückblick durch das schmale Heckfenster als auch die überbreite C-Säule erfordern Gefühl und Augenmaß beim Rangieren. Gleiches gilt für die Fondpassagiere, die beim Einstieg den Kopf extrem einziehen müssen, nur um sich danach in einer Sitzhöhle wiederzufinden. Immerhin, Kopf- und Kniefreiheit fallen recht großzügig aus, der Kofferraum mit 358 bis 1026 Liter ist dagegen eher mager.

Weniger-ist-mehr-Idee

Eine wohltuende Augenweide auch das Interieur. Hier präsentiert sich die Weniger-ist-mehr-Idee am puristischen Cockpit und Armaturenträger ohne störende Materialsprünge, flankiert von präziser Gestaltung der filigranen Tasten sowie fühl- und formschönen Randungen. Selbst die Lichtstärke der weiß illuminierten Instrumente wurde einheitlich gedimmt, um den, wie Mazda-Manager Koda Beppu es formuliert, „sichtbaren Lärm“ zu reduzieren. Das unverändert ins Armaturenbrett integrierte 8,8-Zoll-Zentraldisplay erscheint angesichts der inzwischen gängigen Tablet-Touchscreens allerdings etwas fisselig, auch wenn der intuitiv zu steuernde Dreh-Drücksteller in der Mittelkonsole die nach wie vor patentere Bedienung als das moderne Rumgetatsche auf Glasflächen darstellt.

Bei den Motoren hingegen hätte Mazda gerne von seinem Leitmotiv abweichen dürfen. Denn ob je ein Benziner und Diesel in der hart umkämpften Golf-Klasse ausreichen, bleibt abzuwarten. Wobei beide Triebwerke ihre Vorzüge haben. Der 2-Liter-Ottomotor hält trotz bescheidenen 122 PS (90 kW) die Fuhre, wahlweise per knackigem 6-Gang- oder komfortabel gestuftem Automatikgetriebe (2000 Euro), locker in Schwung. Serienmäßig mit Zylinderabschaltung und 24-Volt-Mildhybridsystem bestückt, soll er sich so nach WLTP-Norm mit 6,2 bis 6,7 Liter begnügen. Gut einen Liter weniger weist der neue 1,8-Liter-Diesel aus, der gar nur noch 116 PS (85 kW) leistet, dafür aber mit seinen 270 Nm Drehmoment einen deutlich stärkeren Antritt zeigt. So ist der Selbstzünder mit 10,3 Sekunden auf Tempo 100 nicht nur eine Zehntel schneller als der Benziner, auch in punkto Laufruhe und Geräuschdämmung ist er von diesem kaum zu unterscheiden. Beide Motoren erfüllen die strenge Euro 6d-Temp-Norm, der Diesel sogar ohne Harnstoffeinspritzung. Fahrwerk und Lenkung sind ausgewogen und komfortabel abgestimmt, was angesichts der bescheidenen Leistungen nicht weiter überrascht.

Skyactiv X

Mehr Dynamik verspricht der im Herbst folgende, 180 PS starke „Diesotto“-Motor Skyactiv X, bei dem aus dem Benziner ein Selbstzünder wird, indem das Sprit-Luft-Gemisch in den Zylindern so stark wie bei einem Dieselmotor komprimiert wird. Mazda erhofft sich so bis zu 30 Prozent weniger Verbrauch.

Mehr oder weniger unverändert sind die Preise. Mazda schafft mit dem neuen Mazda 3 die bisherigen Ausstattungslinien ab. Es beginnt nun mit einem mehr als üppig ausgerüstetem Grundmodell, unter anderem mit Voll-LED-Scheinwerfern, Multimediasystem mit Navigation, Head-up-Display sowie dickem Assistenzsystempaket inklusive Abstandstempomat und Stauassistent. Damit erhöht sich der Einstiegspreis auf 22.990 Euro. Der Diesel startet erst ab 25.290 Euro.