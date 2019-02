Lüneburg. „2019 wird das Land-Rover-Jahr.“ Sagt Andrea Leitner-Garnell, die die Öffentlichkeitsarbeit bei Land Rover und Jaguar verantwortet. Die Frau hat also eine positive Grundstimmung, bevor sie zu einer solchen Aussage kommt. Aber es gibt auch durchaus objektive Argumente, die dafürsprechen, dass die britische Luxus-Offroad-Marke unter indischer Führung 2019 zulegen kann.

Zum einen steht mit der zweiten Generation des Range Rover Evoque die Neuauflage des wichtigsten Volumenmodells in den Startlöchern. Und für die Modelle Velar, Range Rover und Range Rover Sport kommen neue Dieselmotoren und Plug-in-Hybride zum Einsatz.

In Zeiten abnehmenden Dieselverkaufs rücken Benzinmotoren in den Fokus – und wo besonders schwere und durstige SUV-Modelle bewegt werden müssen, kommen auch immer mehr Plug-in-Hybride zum Einsatz. Also der gemeinsame Einsatz von Benzin- und Elektromotoren mit der Möglichkeit des Aufladens an der Steckdose.

Im Falle von Range Rover und Range Rover Sport treten im P400e ein Vierzylinder-Benziner sowie ein Elektromotor mit 404 PS Systemleistung zum gemeinsamen Dienst an. Wer die Batterien des E-Antriebs auflädt (an der Haushaltssteckdose: maximal acht Stunden, an der 32-Ampere-Schnellladestation: weniger als drei Stunden), kommt knappe 50 Kilometer rein elektrisch vom Fleck. In einer Welt ohne Gegenwind, Steigungen oder rote Ampeln käme man auf einen Durchschnittsverbrauch von 3,1 Liter auf 100 Kilometern. Da aber eben diese und zahlreiche weitere Unwägbarkeiten auf Autofahrer zukommen, dürfte sich der Alltagsverbrauchswert eher beim rund dreifachen Wert einpendeln.

Wer ein solches Modell als Dienstwagen fährt, dürfte damit weniger Probleme haben als ein Privatkäufer. Da die Range-Rover-Plug-in-Hybride unter die neue E-Auto-Dienstwagenbesteuerung fallen – diese gilt für alle Modelle mit einer Mindestreichweite von 40 elektrischen Kilometern oder einem CO2-Ausstoß von unter 50 g/km – werden diese im Firmenleasing mit lediglich 0,5 statt einem Prozent besteuert.

Der Einstiegspreis beträgt sowohl für den luxuriösen Range Rover als auch für den dynamischeren Range Rover Sport 88000 Euro. Da nur die Hälfte an Besteuerung anfällt, kann der eine oder andere hier ins Regal greifen, für den sonst bei 44000 Euro Dienstwagen-Schluss wäre. Und dann gibt’s ja immer auch noch den Diesel: Die V6-Twinturbos leisten wahlweise 249, 275 oder 306 PS.