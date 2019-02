Berchtesgaden. Seit 1997 sind die Cross-Country-Modelle bei Volvo eine Erfolgsgeschichte. Rund 800 000 Modelle wurden weltweit in gut 20 Jahren verkauft. Jetzt steht mit dem V60 der nächste rustikal beplankte Schwedenhappen bei den Händlern.

Von den 800 000 Cross Countries fanden rund 40 000 den Weg nach Deutschland. „Ein Cross-Country-Modell kauft jemand, der kein SUV fahren will, der aber SUV-Eigenschafen schätzt“, definiert Olaf Meidt, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Volvo Deutschland, das Kundenschema.

So dürfte trotz des immer absurden anmutenden SUV-Wahns allerorten auch der Mittelklassekombi V60 in der CC-Variante seine Freunde finden, die gerne abseits des normalen Weges unterwegs sind – und das nicht nur im Wortsinne. Neben der umlaufenden Schutzleiste aus robustem Kunststoff zeichnen die höhergelegte Karosserie, die erhöhte Bodenfreiheit und ein spezieller Look an Front und Heck die Cross-Country-Variante aus.

Zum Start gibt es mit dem 190 PS starken Vierzylinderdiesel, genannt D4, lediglich eine Motorisierung und eine Ausstattungslinie („Pro“). Ab Sommer folgen eine 250 PS PS starke Benzinervariante (T5) sowie eine etwas abgespeckter bestückte Ausstattungslinie.

Der D4 hat im Alltag wenig Probleme, läuft weitgehend ruhig und entspannt. Bei spontaner Lastanforderung allerdings wirkt er zuweilen etwas überfordert, lässt die Acht-Gang-Automatik den Motor jaulen. Wer allerdings den rechten Fuß nur mäßig der Erdanziehung folgen lässt, der bekommt ein harmonisches Modell, das neben einer ausgewogenen Federung, einer hochwertigen Verarbeitung und üppiger Ausstattung (u. a. Ledersitze, Infotainmentsystem, Zwei-Zonen-Klima, Fahrmodusauswahl und einiges mehr sind Serie ab 52 350 Euro) auch die Volvo-typische Sicherheit bietet.

Der serienmäßige Allradantrieb trägt sein übriges dazu: Wir haben auf den von beeindruckend hohen Schneebergen gesäumten Straßen im Berchtesgadener Land sowie einer präparierten Eis- und Schneepiste selbst erfahren dürfen, wie beispielsweise das ESP im Zusammenspiel mit Allrad die möglicherweise entscheidenden Zentimeter zum Fahrzeugstillstand rausholen kann. Wenngleich: Die Physik und eisglatte Strecken können auch schwedische Sicherheitssysteme nicht überlisten, wenn der Fahrer nicht um- und vorsichtig unterwegs ist.

Die Limousine S60, die im Sommer starten wird, ist im übrigen das erste Volvo-Modell, das nicht mehr mit Dieselantrieb angeboten werden wird. Bei den restlichen Baureihen bleibt der Diesel „solange im Angebot, wie es eine Nachfrage gibt“, so Volvo-Geschäftsführer Thomas Bauch. Eine neue Dieselmotorengeneration wird nicht mehr in Entwicklungsauftrag gegeben. Der Trend geht auch bei Volvo weg vom Diesel, hin zu Benziner und Hybrid. Lag der Dieselanteil früher schon mal bei 95 Prozent, beträgt er jetzt noch rund zwei Drittel.

Dazu wird auch die Elektrifizierung vorangetrieben: Bis 2021 sollen fünf rein elektrische Volvo-Modelle an den Start gehen, beginnend mit dem – natürlich! – SUV XC40. Immerhin: Volvo beginnt, anders als die meisten anderen Hersteller, mit einem (relativ) kleinen E-Modell.