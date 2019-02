Osnabrück. Das nennt man mal exklusiv: Ganze 90 Neuzulassungen gab es hierzulande im vergangenen Jahr für den gediegenen Sportwagen Lexus LC. Zum Vergleich: Porsches 911 fand mehr als 100 Mal so viele Käufer in 2018. Das sagt aber natürlich noch gar nichts über die Qualität des japanischen 2+2-sitzigen Grand Turismo aus.

Schon der erste Eindruck ist beeindruckend: Der mächtige Diabolo-Grill ist furchterregend, lässt den Premiumrenner mit 477 PS starkem V8-Sauger wie einen angriffslustigen Samurai erscheinen. Innen das genaue Gegenteil – wenngleich die beiden Stöcker für die Einstellung des ESP und der Fahrmodi, die rechts und links aus der Tachohutze herausragen, wie Teufelshörner wirken. Ansonsten dominieren geschmeidiger Luxus und faszinierende Technik im Innenraum: Leder, samtener Stoff, edel und hochwertig wirkende Knöpfe und Hebel lassen Fahrer und Beifahrer fast dahinschmelzen.

Absoluter Hingucker: Wer telefonieren will (natürlich ohne Hände, mittels per Bluetooth verbundenem Smartphone!), der ergötzt sich an dem Drehzahlregler, der sanft zur Seite gleitet und den Blick auf das Telefonmenü freigibt.

Auch in Sachen Fahrwerk, Agilität, Dynamik und Antriebstechnologie gibt es im sportlichen Lexus-Flaggschiff mehr zu beschreiben als hier Platz ist: Die 10-Stufen-Automatik oder die optionale Allradlenkung (bis 80 km/h lenken die Hinterräder gegenläufig für eine bessere Wendigkeit, über 80 km/h in die gleiche Richtung wie die Vorderräder für ein besseres Kurvenverhalten) sind nur zwei dieser Dinge.

Noch mehr ließe sich über den fünf Liter großen V8-Sauger sagen. Beim Start ertönt ein furchterregendes Grollen, das bald in ein sanftes Blubbern im Leerlauf übergeht. Beim Beschleunigen schwillt die Geräuschkulisse wieder an, schlägt aber trotz Soundgenerator zumeist nicht in eine prollig-aufdringliche Tonart um.

Der LC beschleunigt leichtfüßig in 4,7 Sekunden auf Tempo 100, eilt sicher wie auf Schienen durch die Kurven, wirkt auf der Autobahn auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil und spursicher. Mit der Präzision eines perfekt ausgebildeten Samurais eben.

Es gibt den LC übrigens auch in einer Hybridausführung, dann wird der Normverbrauch annähernd halbiert (6,4 statt 11,5 Liter). In der Realität lässt sich der V8 immerhin – ein entsprechendes Fahrprofil und fast schmerzhaft selbstkasteiende Zurückhaltung vorausgesetzt – auf einen Durchschnittsverbrauch von 9,9 Liter begrenzen.

Wer allerdings permanent wie ein rasender Samurai auf Vmax-Jagd geht, dürfte diesen Wert verdoppeln. Hybrid und V8 starten übrigens zum gleichen Preis: Los geht’s jeweils bei 99 200 Euro, die Aufpreisliste ist kurz wie der Platz auf der Rücksitzbank begrenzt: Drei Pakete (Touring, Sport, Performance), 21-Zoll-Räder und Metalliclack – ansonsten ist alles an Bord, was ein Samurai braucht.