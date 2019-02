Osnabrück. Mazdas MX-5 wird in der aktuellen, der vierten Generation erstmals auch bei Fiat als 124 Spider verkauft. Die kraftvollste italienische Variante läuft allerdings nicht unter dem Banner Fiat: Es ist vielmehr Fiats PS-potentes Patenkind Abarth, das den Abarth 124 Spider als 170 PS starken Zweisitzer auf die Straße loslässt. Im Test: die Version mit Hardtop, genannt Abarth 124 GT.

Die 140 Pferde im Fiat Spider gehen recht zivil zu Werke, die 30 Mehr-PS im Abarth machen deutlich mehr Alarm: Zum einen geht das Triebwerk beherzter zur Sache, sprintet in knapp einer Sekunde schneller auf Tempo 100, zum anderen röhrt der Vierzylinder wie ein Sechsender. Und auch äußerlich tritt die Abarth-Version mit dem stacheligen Skorpion als Wappentier kerniger auf. Wobei man beim Sprinten ein kleines Turboloch durchwaten muss, ehe der 1,4 Liter große Turbobenziner seine volle Leistung entfaltet – dann allerdings macht der Leichtgewichtssportler (gut 1,1 Tonnen) unglaublich viel Spaß auf der Straße. Giftig wie ein Skorpion wedelt er durch enge Landstraßenkurven, dabei sitzt man ganz tief und der Straße ganz nah. Und in eng geschnittenen Sportsitzen.

Überhaupt, eng geschnitten ist das gesamte Cockpit; der Fahrersitz lässt großgewachsenen Menschen nicht viel Spielraum, ehe er an die hintere Bordwand stößt. Das Cockpit, in dem lediglich das Abarth-Logo auf dem Pralltopf des Lenkrads sowie eine rote 12-Uhr-Markierung auf dem Lenkradkranz nicht von Mazda stammen, wirkt sympathisch bodenständig; der Mix aus Hartplastik, Leder, Aluintarsien und Alcantara gefällt. Da kann man es auch verschmerzen, dass es so gut wie keine Ablageflächen gibt.

Ärgerlicher ist da schon die Tatsache, dass der Tacho die Geschwindigkeitsangaben lediglich in 30er-Schritten und in kleinen Ziffern angibt – wer Tempo 100 fahren will, muss ein wenig spekulieren. Davon sollte man sich allerdings nicht verleiten lassen, ausschließlich mit Vollgas auf der linken Spur zu fahren, sonst rauscht der Verbrauch (theoretisch: 6,4 l/100 km) in Richtung zweistellig.

Was schade ist, denn gerade der Sportmodus steigert den Spaßfaktor nochmals und gibt dem Abarth 124 GT den ultimativen Kick. Und dank des soliden Hardtops (Ausbau erfordert Werkzeug und ein paar Minuten Zeit) lässt sich dieser Kick auch an bitterkalten Wintertagen ohne Zittern erleben.

Los geht‘s beim Abarth Spider mit Stoffverdeck ab 33 000 Euro. Als Hardtop-GT mit jeder Menge Extras standen unterm Strich 46 170 Euro.