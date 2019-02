Lissabon. Zwei neue Motoren, eine nicht minder neue Automatik sowie ein überarbeitetes Multimediasystem machen den Nissan Micra frisch für die gewachsenen Anforderungen an die Umwelt und den Komfort. Wir waren mit dem Kleinwagen unterwegs.

So lange ist der adrett gestylte Nissan Micra noch gar nicht auf dem Markt: Als der japanische VW Polo Konkurrent im letzten Jahr erschienen ist, waren die Motoren zwar bereits für die Euro 6c-Abgasnorm gerüstet, doch die strengste aller Normen, die Euro 6d-Temp, erfüllte der Micra hingegen nicht. Die wird nämlich für alle PKW-Neuzulassungen zum September 2019 zur Pflicht. Stillstand bedeutet Rückschritt, also hat Nissan die Motoren für seinen kleinen Stadtflitzer umfangreich überarbeitet und auf die schon bald verbindlichen Umweltanforderungen fit gemacht.

Die neue Antriebspalette besteht weiterhin aus Dreizylinder-Benzinern, doch bei der neuen Generation blieb nahezu kein Bauteil unberührt. Der Hubraum stieg von 0,9 Liter auf einen Liter und die Leistung beträgt 100 PS statt bisher 90 PS. Viel wichtiger beim neu entwickelten IG-T 100 ist allerdings der Drehmomentzuwachs von 140 auf 160 Nm. Dieser beschert dem knapp vier Meter langen Japaner spürbar mehr Kraftreserven – insbesonders bei Überholmanövern. Auch gibt sich der kultiviert laufende, neue Dreizylinder-Turbo um einiges antrittstärker. Er legt sich bereits schon knapp über der Leerlaufdrehzahl tatkräftig ins Zeug und beschleunigt den Micra in munteren 10,9 Sekunden auf Tempo 100, Spitze: 184 km/h. Der Micra startet mit dem neuen Einliter-Dreizylinder bei 15 390 Euro und ist im Vergleich zu seinem betagten Vorgänger um 200 Euro teurer geworden. Den moderaten Preisanstieg verzeiht man angesichts der besseren Fahrleistungen gerne. Nissan hat zudem den Verbrauch um 0,7 Liter gesenkt, der beim neuen Benziner mit durchschnittlich 4,5 Litern angegeben ist.

Lobenswert: Nissan hat auf die gestiegene Kunden-Nachfrage reagiert und bieten den Micra erstmals mit einem Automatikgetriebe an. Die sogenannte Xtronic ist eine stufenlose Automatik, die jedoch sechs Fahrstufen simuliert. Somit bleibt der sogenannte Gummibandeffekt beim Beschleunigen weitgehend aus. Das 1.200 Euro extra kostende CVT-Getriebe arbeitet bei ruhiger Fahrweise überraschend harmonisch und die Geräuschkulisse ist erfreulich gering. Muss hingegen stärker und häufiger beschleunigt werden, wie es beispielsweise in den Bergen oder an Autobahnsteigungen häufig der Fall ist, heult der Motor lautstark auf und beginnt dann erst zu beschleunigen.

Im Innenraum bietet der Micra nach wie vor viel Platz und das Kofferraumvolumen zählt mit 300 Litern zum geräumigsten in seiner Klasse. Das Infotainmentsystem mit der Bezeichnung Nissan Connect haben die Japaner überarbeitet. Über das Multimedia mit seinem sieben Zoll großen Touchscreen lassen sich jetzt Smartphones via Apple Carplay und Android Auto einbinden.