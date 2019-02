Osnabrück. Deutschland, einig Golf-Land – in der Kompaktklasse hat es seit Jahrzehnten jedes andere Modell schwer, angesichts der erdrückenden Dominanz des Platzhirsches aus Wolfsburg einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Seit Jahren kriegt das Kia mit dem Ceed ganz ordentlich hin. Im Test: die nagelneue, dritte Generation mit 140-PS-Benziner, Doppelkupplungsgetriebe und in Komplettausstattung.

Das Erste, was auffällt: die gelungene Optik. Zeitgemäß, aber nicht modisch, sportlich, aber nicht aggressiv – damit treffen die Koreaner genau den europäischen Nerv. Kein Wunder, wird der Ceed doch seit Jahr und Tag im slowakischen Zilina produziert – und das Design vom deutschen Stardesigner Peter Schreyer (u. a. VW Golf IV, Audi TT, VW New Beetle) verantwortet.

Der Innenraum weiß mit für diese Fahrzeugklasse geradezu üppigen Platzverhältnissen zu gefallen. Zudem punktet der Ceed mit einem übersichtlichen Cockpit, ergonomischer Bedienung und einer Verarbeitung auf europäischem Top-Niveau. In Sachen Optik und Haptik – etwa bei den Tasten für die Klimaanlage oder dem zentralen Touchscreen – hält man nicht ganz Schritt. Aber: Die Bedienungselemente auf dem Lenkrad in Alu-Optik, die perfekt platzierte und geformte Schale für das drahtlose Laden des Smartphones oder die Abdeckung der Ablage vor den USB- und Stromanschlüssen, die sanft zugleitet, weisen in die richtige Richtung.

Mit dem 140-PS-Benziner in Kombination mit dem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist man eh auf der richtigen Spur unterwegs. Die Schaltvorgänge gehen sanft vonstatten, unaufgeregt und solide – im besten Wortsinn – verrichten der geräuscharme Motor und das Getriebe ihren Dienst. Wer unbedingt mehr Dampf will, kann den Sportmodus aktivieren, dann geht der Ceed beherzter zur Sache, kommt beim Beschleunigen spürbar schneller zur Sache.

Schnell zur Sache kommt auch der Gurtpiepser: Wer beim Fahrzeugstart noch nicht angeschnallt ist, wird direkt mit Drücken des Startknopfes dank eines ausgesprochen schrillen Tons daran erinnert. Passt eigentlich gar nicht zum ansonsten so unaufgeregten Auftritt des Ceed, der eben nicht nur gut aus-Ceed, sondern auch mit inneren Werten glänzt.

In Kombination mit der höchsten Ausstattung „Platinum“ (u. a. Navi, Glasdach, Leder, Verkehrszeichenerkennung) kostet der 140-PS-Ceed mindestens 32.790 Euro. Los geht‘s beim Ceed indes schon bei 15.990 Euro – mit 100 PS und übersichtlicher Ausstattung.