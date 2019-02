Brüssel. Mit dem kommenden Zafira Life hält eine weitere PSA-Entwicklung Einzug in die Opel-Palette. Das verhilft dem ehemaligen Kompakt-Van zu neuer Größe.

Der Weg war vorgezeichnet. Während das Segment der Großraumlimousinen sich kontinuierlich im Sinkflug befindet, geht es bei den Kleinbussen bergauf. Ob als Familientransporter, als VIP-Shuttle oder als reines Nutzfahrzeug, die Klasse des VW Bulli ist gefragt. Opel zieht beim Zafira – 20 Jahre nach der Einführung der ersten Generation – die Konsequenzen und profitiert dabei von den PSA-Konzerngeschwistern Peugeot und Citroen.

Diese sind mit dem Traveller und Spacetourer schon länger im Kleinbus-Segment unterwegs und spenden nun ihre Gene dem neuen Familienmitglied. So gibt es den Zafira, der den Namenszusatz Life erhält, in drei Längen zwischen 4,60 Metern und 5,30 Metern. Auch wenn die Einstiegslänge zehn Zentimeter kürzer als beim aktuellen Zafira ausfällt, sollen doch stets bis zu neun Personen Platz finden. Doch dann wird es sehr eng, während sieben Insassen ganz gut hineinpassen. Vorne und in der Mitte befinden sich jeweils zwei Einzelsitze, hinten bietet eine Bank Platz für drei Personen - alle ausgestattet mit Isofix-Sitzen, sodass die Großfamilie spielend unterkommt.

Wie beim alten Zafira verfügt auch der Zafira Life über ein variables Sitzsystem, das für diverse Ansprüche konzipiert wurde. „Wir gewinnen nun neue Kunden, da der Zafira Life als Familientransporter, als Firmenwagen zum Beispiel im Tourismus, als reiner Transporter oder als Taxi eingesetzt werden kann“, sagte Xavier Duchemin der Neuen Osnabrücker Zeitung bei der Premiere auf der Motor Show in Brüssel. Der Marketing- und Vertriebschef von Opel geht dabei davon aus, dass vor allem die höheren Ausstattungsvarianten gewählt werden, um den Insassen höchsten Komfort zu ermöglichen. Zumindest in der Siebener-Variante erhalten alle Insassen eine große Platzgarantie und können sich bequem im Gestühl - eine Domäne der Rüsselsheimer - zurücklehnen, nachdem sich die elektrischen Schiebetüren an beiden Seiten per Fußbewegung geöffnet haben.

Auch Fahrer und Beifahrer freuen sich darüber, auf andere Fahrzeuge herunterschauen zu können. Diverse Fahrassistenzsysteme schützen Fahrzeug und Insassen, ein Headup-Display kann auch geordert werden, für Infotainment und Konnektivität ist ebenfalls gesorgt. Und dass sich die Cockpits der deutsch-französischen Geschwister von der Einrichtung her gleichen, kennen Autofahrer von anderen Konzernen. So wird auch die Motorenpalette übernommen. Somit stehen ein 1,5 Liter großer Diesel mit 100 oder 120 PS sowie ein zwei Liter großer Selbstzünder mit 150 oder 180 PS sowie eine Allradvariante zum Marktstart im dritten Quartal zur Wahl. Ab 2021 gesellt sich ein Batterie-elektrische Variante hinzu.

Preise nennt Opel für den Zafira Life, der ab Februar bestellt werden kann, noch nicht. Die französischen Geschwister steigen bei 34 500 Euro ein. Für die bisherigen Zafira-Kunden bedeutet das eine deutliche Höherpreisung. Doch Duchemin hält die Lösung parat. „Dann stehen Grandland X oder Crossland X als Alternativen bereit.“ Zwei SUV - ein weiteres Segment, das die Großraumlimousinen schon lange überholt hat.