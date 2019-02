Osnabrück. Der kleine 500er ist die zentrale Figur im Fiat-Modellprogramm. Als Mini-SUV 500X macht der Cinquecento auch eine gute Figur – im Test: der 150-PS-Benziner mit Doppelkupplungsgetriebe.

Nach dem jüngsten Facelift hat sich der 500er äußerlich kaum verändert – die Mischung aus Kindchenschema und kraftvoller Optik gefiel schon vorher. Im Innenraum hat man in Sachen Technik zugelegt (neues, mittiges Display in der Tachoeinheit, Serie, deutlich größeres Zentraldisplay für Navi & Co., Serie ab „City Cross“).

Wirklich Neues hat sich vor allem im Motorenbereich getan. Der 1,3 Liter große Vierzylinder-Benziner im Testwagen gehört zur neuen Motorengeneration namens Firefly (auf Deutsch: Glühwürmchen) und schickt 150 Pferde auf die Straße bzw. stattliche 270 Newtonmeter Drehmoment an die vordere Antriebsachse. Das serienmäßige Doppelkupplungsgetriebe geht eher gemütlich mit der Leistungsanfrage um, lässt sich nicht hetzen. Wer häufiger auf der Langstrecke unterwegs ist, dennoch nicht dem Diesel vertraut, der liegt mit dieser Kombination ziemlich richtig. In der Stadt wirkt die Motor-Getriebe-Kombination manchmal eher träge.

In Sachen Fahrkomfort zeigt sich der 500X recht straff, wer es negativ ausdrücken möchte, spricht von polternd. Auf schlechten Straßenbelägen, und davon dürfte es nach dem kalten Winter noch ein paar mehr geben hierzulande, lässt das Fahrwerk die Insassen nicht im Ungewissen, worauf man gerade unterwegs ist.

Was den Italienern gut gelungen ist, sind die Assistenzsysteme. Der Spurhalteassistent (Serie) findet die richtige Balance aus Nachdruck und Nachsicht, hält den unaufmerksamen Fahrer gut in der Spur, ohne übergriffig zu werden. Die Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsassistent (ebenfalls Serie) fragt, wenn aktiviert, nach, ob man sein Tempo an das eben erkannte Tempolimit anpassen möchte. Sehr freundlich.

Im Vergleich zum Kult-Kleinwagen 500 punktet das freundliche Glühwürmchen mit bequemeren Sitzen und einem einfacheren Ein- und Ausstieg – und höher sitzt man (natürlich) auch in diesem SUV. Und mit den für ein SUV einfach handelbaren Abmessungen: 4,27 Meter Länge sind in der SUV-Welt eine problemlose und parkhauskompatible Größeneinheit.

Der günstigste 500X (110 PS) startet bei 17 490 Euro; mit den 150-PS-Benziner geht es erst in der Ausstattungslinie „City Cross“ los (23 690 Euro). Mit einigen Extras wie Lederausstattung (1000 Euro), Schaltwippen am Lenkrad (250 Euro, komplett überflüssig) oder diversen Paketen landete der Testwagen am Ende bei 28 280 Euro. Im SUV-Kontext ein äußerst wettbewerbsfähiger Preis – erst recht, wenn man sich die dann nahezu komplette Ausstattung vor Augen führt.