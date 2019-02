Osnabrück. Insbesondere bei SUVs ist die Dieselquote immer noch hoch –trotz aller Skandale und Feinstaub-Diskussionen. Bei Lexus ist der Diesel schon lange Vergangenheit – auch das üppige SUV RX kommt mit Hybridantrieb daher.

Grauer Alltag: Als Luxussparte von Toyota verfolgt Lexus seit jeher den Ansatz, einen asiatischen Gegenpol zu den deutschen Premiummarken zu bilden. Wie gehabt gelingt das weitgehend: Die Qualität und die Verarbeitung sind standesgemäß, die technische Ausstattung vorbildlich, wobei sich die Japaner mittlerweile davon gelöst haben, übertrieben viele, bunte und animierte Grafiken ins Auto zu packen. Stattdessen gibt es einen zentralen Bildschirm, der größtenteils sachlich-nüchtern informiert. Die Bedienung über die Lenkradtasten ist vorbildlich einfach, das Head-up-Display (2.350 Euro im Paket mit Totwinkel-Assistent – unverschämt teuer) liefert die wichtigsten Infos direkt ins Blickfeld auf die Frontscheibe.

Ins Blaue fahren: 3,5-Liter-V6-Benziner (262 PS) und zwei Elektromotoren (167 und 68 PS) überlassen dem Fahrer die Wahl: Beschleunigung mit Nachdruck (0-100 in 7,7 Sekunden) oder insbesondere in der Stadt rein elektrisches Gleiten. Das stufenlose Automatikgetriebe hat sich ein Stück weit vom Gummibandeffekt gelöst, sorgt bei durchgedrücktem Gaspedal jetzt für eine konstante und spürbare Beschleunigung. Reizvoller ist natürlich, möglichst lange Strecken ohne Benzinverbrauch zurückzulegen. Das passt auch wesentlich besser zur grundsätzlich auf Komfort ausgelegten Federung. Beim Bremsen und Rollen lädt sich die E-Batterie wieder auf, an die Steckdose kommt dieser Hybrid nicht.

Grüne Welle: Es ist ein Zielkonflikt: Das SUV ist eigentlich zu groß für Stadt – dort fährt aber der Hybridantrieb seine große Spar-Stärke aus. Auf Landstraße und Autobahn gibt sich der V6 kraftvoll und laufruhig – dann steigt aber der Verbrauch teilweise dramatisch an. 5,9 Liter im WLTP-Verfahren bilden nicht jedermanns Realität ab: Im Testtagebuch wurden schlussendlich 8,9 Liter notiert.

Rosa Brille: Lautlos durch die Stadt – immer noch in jedem Fahrzeug ein Erlebnis.

Rotes Tuch: Die Bedienung mit dem „Remote Touch“-Bedienelement, einer Mischung aus Joystick und Touchfläche, ist ausgesprochen fummelig und ungenau.

Schwarz auf weiß: Los geht‘s im Hybrid bei 58 900 Euro; der Testwagen in Sport-Line-Ausstattung plus Optionen kam auf 72 850 Euro.