Osnabrück. Zwischen dem gewaltigen Luxus-SUV Range Rover und dem kleineren Evoque klaffte lange Zeit eine Lücke – diese wurde mit dem Velar geschlossen, der einen nicht minder imposanten Eindruck auf der Straße macht. Im Test: die höchste Ausstattung (R-Dynamic HSE) mit Vierzylinder-Turbobenziner und 250 PS.

Grauer Alltag: 4,80 Meter ist der Velar lang, fällt damit nicht direkt in die Rubrik „kompakt“ – auf den hinteren Plätzen wirkt die Kniefreiheit aber schon recht beengt. Vorne ist es dagegen luftig wie bei Windsors. Zwei große Touchscreens – oben für Musik, Navi und weiteres, unten für Klimasteuerung oder Fahrzeug-Einstellungen – sorgen für High-Tech-Ambiente, dank der höchsten Ausstattung und einiger Extras geht es an Bord zudem luxuriös zu. Da die meisten Schalter und Tasten zugunsten des Touchscreens verschwunden sind, braucht man stellenweise mehr als einen Fingerdruck, um eine Funktion abzurufen, aber das ist eben der Preis der Moderne. Dass allerdings das LED-Matrix-Licht im Dunkeln automatisch so aggressiv das Fernlicht anknipst, dass sich der entgegenkommende Verkehr permanent geblendet fühlt, ist mit Moderne nicht entschuldbar.

Ins Blaue fahren: Trotz des hohen Fahrzeuggewichts wirkt der Velar ausgesprochen leichtfüßig. Aus den vier Zylindern entspringt kein gewaltiges Grollen, sondern ein dezent-zurückhaltender Sound, vornehm-britisch eben. Verschiedene Fahrmodi machen auch diesen edlen Briten fit für nahezu jedes Gelände, während der Modus „Eco“ sogar die Sitzheizung deaktiviert. Die Acht-Stufen-Automatik arbeitet zuverlässig im Hintergrund.

Grüne Welle: 8,5 Liter auf 100 Kilometer – wie man das schaffen soll, lässt sich trotz vieler Testkilometer nicht beantworten. Im Durchschnitt wurden elf Liter Super auf 100 Kilometern konsumiert.

Rosa Brille: Ein großes Auto mit kleinen, liebevollen Details: Die Türgriffe kommen beim Öffnen aus der Karosserie herausgefahren, der Automatik-Wählhebel erscheint beim Start aus der Versenkung und der obere Bildschirm kippt ein wenig – vieles aus der Kategorie „nicht nötig, aber nett“.

Rotes Tuch: Dass der Velar aus Großbritannien, und damit einem Land mit steter Regenbelastung stammt, ist kaum zu glauben: Nach jedem Regenschauer landeten beim Öffnen der vorderen Türen reichlich Regentropfen auf den Hosenbeinen der Passagiere.

Schwarz auf weiß: Der günstigste Velar startet bei gut 56000 Euro; das Testmodell kam auf 84.089 Euro.