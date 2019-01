Barcelona Kia startet ab sofort die zweite Generation des ProCeed. Doch mit dem Vorgänger hat der sportliche Ableger der koreanischen Kompaktwagenbaureihe nur noch den Namen gemeinsam. Und nicht einmal mehr den.

Denn aus der eigenwilligen Bezeichnung „Pro_cee‘d“ wurde nun schlicht „ProCeed“ und die ehemals dreitürige Coupé-Form mutierte zum fünftürigen „Shooting Brake“, der die praktischen Vorzüge des Kombis mit den emotionalen Werten eines Coupés vereinen soll. Das kannte man bislang nur von den Mercedes-Modellen CLS und CLA. Greift Kia nun etwa nach den „Sternen“ der deutschen Automobilindustrie?

„Im Vergleich dazu sehen wir uns hier eher in einer Underdog-Rolle“, kokettiert der deutsche Kia-Geschäftsführer Steffen Cost mit Blick auf den vergleichbaren Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Wohlwissend, dass der Proceed nicht nur mehr Platz und rund 100 Liter mehr Kofferraum als der vier Zentimeter längere Stuttgarter bietet, sondern im Basispreis auch noch gut 3500 Euro günstiger ist.

Elegante Erscheinung

Tatsächlich ist die auf 4,61 Meter angewachsene zweite Proceed-Generation eine elegante Erscheinung, die sportlich-knackige Aura des 30 Zentimeter kürzeren Vorgängers besitzt sie nicht. Auch wenn der stark geneigte Rundrücken mit den ums Eck laufenden LED-Leuchten samt verbindenden Lichtband und dem mittig platzierten Schriftzug verdächtig an ein Porsche-Panamera-Heck erinnert. Der Vorderwagen ist dafür, abgesehen von modifizierten Stoßfängern, quasi identisch mit dem Ceed-Fünftürer und -Kombi Sportswagon, den der Proceed sogar noch um fünf Millimeter überragt. So öffnen sich unter der großen Heckklappe üppige 594 Liter Kofferraum, der mit Umlegen der dreigeteilten Rücksitzlehnen auf 1545 Liter erweitert werden kann. Anders als bei herkömmlichen Coupés erlaubt die Viertürigkeit dazu noch den bequemen Zugang auf die Rücksitze, auf denen es sich dank ordentlicher Bein- und Schulterfreiheit bequem ausbreiten lässt. Allein die schlechte Übersicht nach hinten wird durch das Heckscheiben-Guckloch noch weiter eingeschränkt. Immerhin, eine Rückfahrkamera ist serienmäßig an Bord.

Überhaupt sind die Ausstattungen, die es nur in den Versionen GT-Line und GT gibt, schon recht üppig. Ein abgeflachtes Lederlenkrad und Sportsitze, Alu-Pedale und ein schwarzer Dachhimmel sorgen für ein sportliches Ambiente des ansonsten aus dem Ceed adaptierten Interieurs, inklusive freistehendem 7-Zoll-Touchscreen, Klimaautomatik und Smartphone-Integration. Hinzu kommt eine großes Arsenal an Assistenten von Frontkollisions- über Spurhalte- und Spurwechsel- bis zum Müdigkeitswarner. In der GT-Version gesellen sich unter anderem noch eine elektrische Heckklappe sowie ein intelligentes Parksystem hinzu.

Große Laufruhe

Analog zu den Ausstattungen sind auch die Motoren übersichtlich sortiert. Für den Proceed GT-Line stehen ein 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS (ab 29590 Euro) sowie ein 1,4 Liter-Turbobenziner mit 140 PS zur Wahl. Der kleine 1.4 T-GDI (ab 27690 Euro) ist ein munteres Triebwerk, das vor allem mit seiner großer Laufruhe überrascht. Die GT-Version dagegen wird ausschließlich von dem 204 PS starken 1,6-Liter-Turbobenziner (ab 31190 Euro) angetrieben, der nun auch für das fünftürige Ceed-Modell zu haben ist. In einem breiten Drehzahlband von 1500 bis 4500 Touren hängt das spritzige Triebwerk spontan und willig am Gas und zeigt vor allem mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (2000 Euro) seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob es nun per Schaltpaddel am Lenkrad in 7,5 Sekunden auf Tempo 100 oder im Automatikmodus zügig auf der Autobahn bis zur Spitze von 225 km/h geht. In der Fahrmoduswahl „Sport“ lassen sich durch eine direktere Gasannahme und Lenkübersetzung die Zügel sogar noch etwas straffer spannen.