Toyota puscht die fünfte Generation seines RAV4 mit stärkerem Hybridantrieb, mehr Sicherheit und günstigeren Preisen.

Er ist sowas wie der Begründer des kompakten SUV-Segments, seit 1994 knapp neun Millionen mal verkauft und steht ab 26. Januar in der fünften Generation im Autohaus. Und noch immer fährt der Toyota RAV4 als einziger in seinem Segment mit einem Hybridantrieb, für den sich im vergangenen Jahr knapp 85 Prozent aller Kunden entschieden. Kaum verwunderlich, dass die Kombination aus Benzin- und Elektromotor zum 25-jährigen Jubiläum noch mal verstärkt wurde.

Außerdem sieht der RAV4 jetzt wieder aus wie ein echter SUV. Höhere Bodenfreiheit, winklige Radausschnitte, eine stattliche Front mit serienmäßigen LED-Scheinwerfern sowie messerscharf geschnittene Kanten und Linien im Blech schaffen einen markanten Auftritt. Auch das Interieur haben die Japaner kräftig aufpoliert. Softtouch-Oberflächen in Armaturenbrett und Türverkleidung, homogene Textilien und Farben sowie eine dezente Interieur-Beleuchtung machen die grauen Plastikwüsten der Vergangenheit vergessen.

Digitaler Innenspiegel

Ein Hingucker im Wortsinne ist der digitale Innenspiegel mit Panoramasicht, auf den eine hochauflösende Kamera mit Weitwinkelobjektiv, die hoch in der Heckscheibe sitzt, auf Knopfdruck ein Bild des rückwärtigen Verkehrs projiziert. So lässt sich das Gepäckabteil bis zum Dachkante mit bis zu 1690 Liter vollpacken und der Blick nach hinten bleibt trotzdem frei. Aber auch in der normalen Bestuhlung passen 580 Liter Gepäck hinter die wahlweise per Fußkick elektrisch öffnende Heckklappe – immerhin stolze 79 Liter mehr als beim Vorgänger. Die Fondpassagiere kommen deshalb nicht zu kurz. Dank des um drei Zentimeter auf 2,69 Meter gestreckten Radstands gibt es im unverändert 4,60 Meter langen RAV4 Kopf- und Beinfreiheit wie niemals zuvor.

Komplett neu sind die Motoren. Ein Diesel wird nicht mehr angeboten. Basismodell ist nun ein 2,0-Liter-Benziner mit 175 PS. Den Hybridantrieb gibt es dafür künftig in zwei stärkeren Versionen. Nur mit Frontantrieb steigt die Systemleistung von 197 PS auf 218 PS. In der Allrad-Variante werden daraus 222 PS, wobei hier statt einer mechanischen Kupplung ein zusätzliche Motor-Generator-Einheit an der Hinterachse zum Einsatz kommt. Nach Bedarf und Bedingungen kann das Drehmoment so bis zu 80 Prozent an die Hinterräder umgeleitet werden.

Laufruhe

Was auf der Straße schon nach wenigen Kilometern auffällt, ist die Laufruhe, mit der der RAV4 durch Stadt und Land gleitet. Bei normaler Fahrweise schnurrt der Japaner still und leise vor sich hin, filtert mit komfortabel gestimmtem Fahrwerk große und kleine Schnitzer aus dem Asphalt und zeigt mit seiner fein dosierten Lenkung ein gutes Feedback. Das Zusammenspiel von E- und Verbrennungsmotor funktioniert harmonisch, auch dank einer neu abgestimmten stufenlosen Getriebeautomatik, bei der das nervöse Hin-und Herschalten wie der nervige Gummiband-Effekt beim Beschleunigen weitgehend ausbleibt.

Das alles bereits in der ersten von insgesamt sechs möglichen Ausstattungen. Ebenso können sich die Kunden in der Basisversion für 29990 Euro über Voll-LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen freuen. Die Hybridvarianten starten 3000 Euro darüber ab 32990 Euro – 800 Euro weniger als beim Vorgänger. Für die Allradversion des RAV4 Hybrid verlangt Toyota hingegen mindestens 37990 Euro.