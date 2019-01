Osnabrück. Der Skoda Yeti war ein ganz besonderes Modell – kein rundgelutschtes SUV für den Mainstream, dafür mit einem speziellen Charme ausgestattet, der eine eingeschworene Fangemeinde fand. Der Nachfolger heißt Karoq, tritt deutlich massenkompatibler auf. Im Test: der 150 PS starke Benziner.

Grauer Alltag: Bei Mercedes lautet der Marketingspruch großspurig „Das Beste oder nichts“. Skoda wirbt mit „Simply clever“ deutlich bodenständiger – und tritt auch so auf. Kleiner Mülleimer in der Seitenablage, Regenschirmhalter im Kofferraum, Eiskratzer im Tankdeckel – viele kleine, praktische Dinge sind an Bord, über die man nicht tagtäglich Freudentränen vergießt, aber dann, wenn man sie braucht, gerne in Anspruch nimmt. Durch die Nähe des Karoq zum VW T-Roc und dem Seat Ateca sind Sicherheits- und Komfort-Ausstattung oder das Platzangebot wenig überraschend. Dafür alles sehr, sehr solide – und das ist ausschließlich positiv gemeint.

Ins Blaue fahren: Der 150 PS starke Vierzylinderbenziner ist keiner für die große Klaviatur – aber das würde auch weder zu diesem Modell noch zur Marke so recht passen. 8,6 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100, maximal 203 km/h – beides Werte aus der Rubrik „alltagstauglich“ und „mehr als ausreichend“. Unter niedriger Last werden zwei von vier Zylindern abgeschaltet, was dem Durchschnittsverbrauch entgegenkommt – passt auch bestens zu dem Tschechen: Das Wesentliche oder nichts.

Grüne Welle: Zylinderabschaltung hin oder her – trotz dieser technischen Finesse ist der theoretische Durchschnittsverbrauch von 5,4 Litern je 100 Kilometer im Alltag kaum abbildbar. Zumindest solange es nicht ausschließlich bergab geht. Im Testtagebuch stand zum Ende ein Wert von 7,0 Litern.

Rosa Brille: Selbst das Licht, das im Dunkeln aus den Seitenspiegeln auf den Boden projiziert wird, ist wie das ganze Auto zurückhaltend: Ein schlichter Skoda-Schriftzug ist dort zu sehen, wo bei anderen Marken fette Logos oder springende Raubkatzen zu sehen sind.

Rotes Tuch: Der größte Touchscreen im Angebot, das Multimedia-System „Columbus“, kommt ohne Lautstärkedrehknopf aus. Wann kapieren die Hersteller endlich, dass Drucktasten zur Lautstärkereglung schlichtweg nicht akzeptabel sind?

Schwarz auf weiß: 24890 Euro kostet der Einstieg in den Karoq. In „etwas mehr als das Wesentliche“-Ausführung mit 150 PS und DSG-Getriebe würde der exzellent ausgestattete Tscheche dann 41340 Euro kosten.