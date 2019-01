Kitzbühel. Mercedes bleibt dem Selbstzünder treu – mit zwei unterschiedlichen Sechszylindermotoren befeuert Mercedes seine Modellreihen G- und X-Klasse.

Mercedes mausert sich zur Allrad-Marke. In beinahe allen Modellreihen gibt es inzwischen gleich mehrere Varianten, die sich bei Bedarf auf allen Vieren fortbewegen können. So ist der permanente „4Matic“-Antrieb in der A-Klasse und allen weiteren Pkw-Baureihen, den vier SUV-Modellen GLC, GLE, GLS, und G-Klasse sowie dem V-Klasse-Van und dem Pick-up X-Klasse zu haben. Im Universal-Transporter Sprinter 4x4 sowie im legendären Allround-Allradler Unimog kommt noch ein zuschaltbarer Allradantrieb zum Einsatz.

Paradepferd im schwäbischen 4x4-Stall ist die Mitte vergangenen Jahres komplett erneuerte G-Klasse. Bislang gab‘s das kantige Kultmodell jedoch nur als Biturbo-V8-Benziner mit 422 PS (G 500) oder 585 PS (G 63 AMG) Leistung zu Preisen nicht unter 100000 Euro. Ab Januar 2019 wird nun auch wieder das vergleichsweise „günstigere“ Basismodell G 350 d mit einem neuen, 286 PS starken Reichensechszylinder-Diesel im Schauraum stehen.

Bäriger Durchzug

Der 2,9-Liter-Aggregat besticht neben einem bärigen Durchzug von 600 Nm Drehmoment, der schon knapp oberhalb des Standgas bei 1200 Touren anliegt, durch seinen seidenweich, kultivierten Lauf. Damit geht’s in 7,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Wobei die Automatik mit neun statt bisher sieben Gängen den Diesel stets im niedrigen Drehzahlbereich hält und so Geräuschkulisse wie Spritverbrauch drückt.

Die überragenden Offroad-Eigenschaften stehen natürlich auch bei der Neuauflage außer Frage und schaffen nicht nur im Gelände, sondern auch gerade auf Eis und Schnee einen sicheren Auftritt. Mit allerlei auf Knopfdruck gewählten Elektronik-Assistenten und drei Differenzialsperren klettert die G-Klasse ebenso gekonnt über Stock und Stein wie sie auf verschneiter Fahrbahn stur die Spur hält. Dabei regelt ein neues Verteilergetriebe mit integrierter Lamellenkupplung das Antriebsmoment zu 40 Prozent auf die Vorder- und 60 Prozent auf die Hinterachse.

Noch dazu ist man in der Geländewagen-Ikone jetzt auch auf der Straße deutlich komfortabler unterwegs. Anders noch als der Vorgänger fährt die neue G-Klasse vorne nun mit Einzelradaufhängung, was das Fahrverhalten und den Komfort spürbar verbessert. Vor allem in punkto Innenraum- und Infotainment ist die neue G-Klasse nun auf dem neuesten Stand. Multikontursitze mit Heizung, Kühlung oder Massagefunktion gibt es – selbstverständlich gegen Aufpreis – nun ebenso wie die aus anderen Baureihen bekannten 12 Zoll großen Doppeldisplay unter Glas. Immerhin, neben der 9G-tronic-Automatik zählen Ledersitze, offenporiges Holz und eine mit Leder Artico bezogene Instrumententafel zur Serie. Preislich soll sich der G 350 d am Vorgänger orientieren, der bei knapp 90000 Euro startete.

Technik vom Nissan Navara

Ebenfalls mit einem Sechszylinder-Diesel, wenn auch in V-Form gefertigt, mit 3,0 Liter Hubraum und 258 PS sowie „4Matic“-Antrieb und 7G-Tronic-Plus-Automatik gerüstet, rückt Mercedes das ebenfalls noch recht jungen Pick-up-Modell X-Klasse näher an sein Marken-Image heran. Die technische Basis stammt zwar immer noch vom Nissan Navara, doch haben die Schwaben den Japaner sehr geschickt mit eigenen Stilelementen wie Lenkrad, Lüftungsdüsen und Infotainment übertüncht.