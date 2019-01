Köln. Der nagelneue Lexus ES 300h ersetzt den bisher bei uns angebotenen GS. Der komfortable Luxusliner stellt eine gelungene Mischung aus Vernunft und Fahrspaß dar. Wir haben den Hybriden einmal genauer unter die Lupe genommen.

Seit sechs Generationen erfreut sich der Lexus ES insbesondere in den USA größter Beliebtheit und zählt zu einem der erfolgreichsten Modelle der Nobeltochter von Toyota. Mit der inzwischen siebten Generation schicken die Japaner ihn nun auch in Europa an den Start. Das gehobene Mittelklassemodell, welches hierzulande ausschließlich als Hybrid angeboten wird, möchte im Revier der etablierten Konkurrenz von Audi A6, dem Fünfer-BMW und der Mercedes E-Klasse wildern und startet zu Preisen ab 40504 Euro.

Optisch nimmt die gut 4,98 Meter lange Business-Limousine Anleihen vom größeren Oberklassemodell LS auf. Der ausladend breite und weit nach unten gezogene Kühlergrill erstreckt sich fast über die ganze Frontpartie. Markante Linien an Motorhaube, den Kotflügeln und am knackig geschnittenen Heck unterstreichen den sportlichen Auftritt beim ES 300h.

Sehr hochwertig

Im Innenraum herrscht mit anschmiegsamem Leder, noblen Hölzern sowie weiteren hochwertigen Materialien ein behagliches Wohlfühlambiente. Den Fahrer erwartet ein großes Multimediasystem und darüber hinaus das größte Head-Up-Display seiner Klasse.

Der Blick auf die Kommandozentrale sorgt zu Anfang jedoch für Verwirrung. Während andere Hersteller die Flut an Schaltern aus ihren Cockpits längst verbannt haben, wartet der ES 300h dagegen mit einer ungewohnt hohen Flut an Knöpfen und Drehreglern auf. Daher benötigen Neuankömmlinge erst einmal eine Zeit der Eingewöhnung, um sich im Lexus zurecht zu finden. Das Platzangebot fällt dagegen gediegen aus.

Antriebskombination

Mit dem Druck auf den Starterknopf setzt sich der Lexus elektrisch und leise surrend in Bewegung. Dann beginnt das gewohnte Wechselspiel aus Verbrennungsmotor und Elektromotor. Die Antriebskombination des Hybriden besteht aus einem 2,5-Liter-Benziner mit 178 PS und einem Elektromotor mit einer Leistung von 120 PS.

Wie hoch die Kapazität des Speicherdepots letztendlich ist, darüber schweigt Lexus allerdings. Die Gesamtsystemleistung beträgt 218 PS. Damit beschleunigt der ES 300h in flotten 8,9 Sekunden auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit wird hingegen bei 180 km/h elektronisch abgeriegelt. Zwar lässt sich der ES 300h aufgrund seiner zielgenauen Lenkung auch forsch um die Kurven scheuchen, doch liebt er viel mehr das entspannte Cruisen.