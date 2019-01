Weiterstadt Es war einmal ein Rapid. Ja genau der Viertürer aus dem Hause Skoda. Technisch war er stets auf der Höhe der Zeit, aber die biedere Optik des VW-Polo-Konkurrenten war halt nicht wirklich jedermanns Sache. Ab Mai kommt nun der Nachfolger, mit einem schon mal viel cooleren Namen: Skoda Scala.

Das dann ebenfalls fünftürige Schrägheckmodell ist aber circa sechs Zentimeter länger als sein Vorgänger und rückt somit eine Klasse höher – in die beliebte Golf-Klasse. Die Preise starten bei rund 17000 Euro. 4,36 Meter, das ist schon eine echte Kampfansage in der Kompaktklasse, denn der Platzhirsch Golf misst gerade einmal 4,26 Meter. Das verspricht nicht nur viel, sondern großzügigste Platzverhältnisse für alle fünf Insassen im Innenraum. Selbst Passagiere mit einer Körpergröße von deutlich über 1,85 Meter können in Reihe zwei ohne Kopfkontakt zum Dachhimmel aufrecht sitzen. Da auch der Radstand auf 2,65 Meter gewachsen ist, kommt das nicht nur den Knien der Rückbanksitzer, sondern auch den Fahreigenschaften zugute.

Großer Kofferraum

Zu einem echten Raumwunder wird der Scala bei der Besichtigung des Kofferraums. Das ist bei Skoda ja so üblich, immer etwas mehr zu bieten und somit über einen der größten Kofferräume seiner Klasse zu verfügen. Mit mindestens 467 Litern Volumen ist das ganz sicher so, bei umgeklappter Rückbank erhöht sich das Volumen auf 1410 Liter.

Die besonderen Skoda-Extras sind auch im Scala stets mit an Bord. Das Regenschirmfach in der Fahrertür ist bereits mit einem Regenschirm bestückt und zu dieser Jahreszeit weiß man auch den Eiskratzer im Tankdeckel zu schätzen. Praktisch, aber aufpreispflichtig ist die elektrische Heckklappe mit der „Tip-To-Close“-Funktion. Praktisch und sinnvoll: Im Kofferraum befindet sich eine Taste, die zur elektrischen Entriegelung der schwenkbaren Anhängerkupplung dient. Mit den optionalen Voll-LED-Scheinwerfern und -Heckleuchten ist beste Sicht garantiert und als erstes Škoda-Modell verfügt der Scala hinten über dynamische Blinker.

Größter Display in der Kompaktklasse

Auch der Innenraum präsentiert sich mit neuester Digitaltechnik. Das Virtual Cockpit ist flexibel konfigurierbar und mit einem 10,25 Zoll großen Display ausgestattet – übrigens dem größten in der Kompaktklasse. Dank der neuen Generation mobiler Online-Dienste kann man den kompakten Tausendsassa auch über das Mobiltelefon ver- und entriegeln. Muss die Software des Infotainmentsystems oder die Navigationskarte einmal aktualisiert werden, passiert dies online, man muss also nicht mehr deswegen in die Werkstatt.

Fünf Motoren stehen zum Marktstart im Frühjahr zur Auswahl, alle erfüllen die neueste Abgasnorm Euro 6d-Temp. Drei Benziner mit 95, 115 und 150 PS sind dabei, sowie ein Diesel mit 115 PS und ein CNG-Erdgas-Motor mit 90 PS. Alle Triebwerke sind Direkteinspritzer mit Turboaufladung und haben ab Werk bereits eine Start-Stopp-Automatik und Bremsenergierückgewinnung eingebaut.