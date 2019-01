Stuttgart Die achte Generation des Porsche 911 präsentiert sich mit gewohnt stärkeren Motoren, cleverer Technik und stolzen Preisen.

Ein Elfer ist ein Elfer ist ein Elfer – und doch schaffen es die Ingenieure aus Zuffenhausen immer wieder, den nächsten Porsche 911 noch ein Stück schöner, stärker und schneller zu machen. Die achte Generation mit dem internen Code 992 macht da keine Ausnahme. In punkto Antrieb und Technologie demonstriert der 911 Carrera S einmal mehr die hohe Kunst des schwäbischen Sportwagenbaus. Aber auch in den modernen Disziplinen Assistenz und Konnektivität fährt das 2+2-sitzige Sportcoupé inzwischen vorne weg.

Schicke Designauffrischung

Schon der erste Blick begeistert. Vor allem der von schräg hinten, über das nahtlos schmale, die gesamte Breite umfassende Leuchtband, die weiter mittig platzierten, in die Heckschürze integrierten Auspuffendrohre, sowie die um 44 Millimeter breiteren Hinterbacken, die das heckgetriebene Coupé jetzt von der Allradvariante 911 Carrera 4S übernimmt. Vorne wurden beide Modelle ebenfalls um 45 Millimeter verbreitert, wodurch die Flanken nun besonders tailliert erscheinen. Die Front mit ihren elliptischen LED-Scheinwerfern zitiert mit eingeprägten Vertiefung auf der Haube das Design der ersten 911-Generationen.

Das Interieur dagegen ist weit weg von jeder Nostalgie. Mal abgesehen von dem Porsche-typischen Drehzahlmesser, der jedoch digital animiert ist und von zwei Freiform-Displays flankiert wird. Über das 10,9 Zoll-Touch-Display des Porsche Communication Managements (PCM) in der Mittelkonsole lassen sich alle Fahrzeug- und Infotainment-Funktionen nach Art der Smartphone-Bedienung intuitiv steuern. Zur Serie gehören dabei neben einer Online-Navigation mit Schwarmdaten-Nutzung auch das Porsche Connect Plus inklusive LTE-SIM-Karte, mit dem der Fahrer auf zahlreiche Online-Dienste zugreifen kann.

30 PS mehr als der Vorgänger

Entscheidend für jeden Elfer ist jedoch auf dem Platz, besser gesagt, Asphalt. Und dafür ist der neue 911 Carrera S besser gerüstet als je zuvor. Der Biturbo-Sechszylinder-Boxer leistet jetzt 450 PS, ein Plus von 30 PS gegenüber dem Vorgänger, sprintet in 3,7 Sekunden fast eine halbe Sekunde schneller auf Tempo 100 und auch die Nordschleife des Nürburgring – die Ur-Messstrecke eines jedes Elfers – absolviert der neue 911 Carrera S in 7,25 Minuten nun fünf Sekunden schneller. Um diese Power wohldosiert auf die Straße zu bringen, haben die schwäbischen Cleverle ein komplett neues Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) entwickelt, das bei harmonischerem Schaltverlauf eine größere Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit zulässt. Die 308 km/h Topspeed werden allerdings nach wie vor im sechsten Gang erreicht.

Neue Assistenzsysteme

Inzwischen verfügt auch ein Elfer über alle gängigen Assistenzsysteme, vom serienmäßigen Kollisionswarner inklusive Notbremse bis zum optionalen Abstandradar inklusive Stop-and-go-Funktion oder Matrix-Scheinwerfern mit 84 einzelnen LED. Eine echte Weltneuheit ist ein System, das über akustischer Sensoren in den vorderen Radkästen den Fahrer vor Aquaplaning warnt, worauf der ein entsprechendes „Wet-Mode“-Fahrprogramm aktivieren kann. Und auch ein Nachsichtgerät mit Wärmebildkamera kommt erstmals in einem Porsche 911 zum Einsatz. Schon mal was von einer „Mischbezollung“ gehört? Damit meint Porsche die unterschiedlich großen Räder an Vorder- und Hinterachse, die dem Coupé eine bessere Balance und mehr Kontrolle, vor allem in schnellen Kurven, geben. Vorne sind 20 Zoll-Räder, hinten 21-Zoll-Räder, mit entsprechend breiteren Reifen (245/35 vorn) und (305/30 hinten) verbaut.

Die Liste der Neuerungen ist damit längst nicht erschöpft. Unterm Strich hat Porsche mit dem neuen 911 ganz sicher erneut den „besten Elfer aller Zeiten“ gebaut. Wenn auch ebenso sicher wieder den teuersten: der 911 Carrera S ist nicht unter 120125 Euro zu haben, die Allradversion 911 Carrera 4S kostet nochmal 7854 Euro mehr.