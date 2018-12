Mit dem neuen SUV-Flaggschiff Tarraco schließt Seat zu den Konzernbrüdern Skoda Kodiaq und VW Tiguan Allspace auf.

Frankfurt Seat im SUV-Rausch: Nach dem kompakten Ateca, dem kleinen Arona und dem sportlichen Neumarken-Ableger Cupra Ateca rollt die spanische VW-Tochter Ende Februar 2019 den Tarraco zu Preisen ab 29980 Euro in die Schauräume. Das neue SUV-Flaggschiff der Marke soll als Fünf- oder Siebensitzer „ganz neue Kundengruppen erschließen“, sagt Seat-Vorstand Luca de Meo . Was nicht so einfach werden dürfte angesichts der starken Konkurrenz im eigenen Konzern. Denn der Tarraco ist nach Skoda Kodiaq und VW Tiguan Allspace bereits die dritte Variante ein und desselben Fahrzeugtyps – wenn auch mit 4,74 Meter die längste im Bunde.

Wobei vor allem die Ähnlichkeit zum Wolfsburger Technikzwilling kaum zu übersehen ist. In der Seitensicht gleichen sich die beiden SUV wie ein Ei dem anderen. Front und Heck dagegen wirken sehr eigenständig. Ein echter Hingucker ist der bullige Sechseck-Kühlergrill mit fetter Chromrahmung und raffinierter Rautenoptik, flankiert von eingezogenen LED-Scheinwerfern mit typischem Triangel-Tagfahrlicht.

Das stämmige Heck spielt dagegen mit optischen Täuschungen. So werden etwa die spitzwinklig zulaufenden Rücklichter durch ein rotes Leuchtband verbunden, das schick aussieht, aber gar keines ist. Und auch die flachen Auspuffendrohre in der Heckschürze entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als schwarze Blenden.

Aber auch im Innenraum ist nicht alles, wonach es scheint. So ist beispielsweise die durchgehende Holz- oder Alublende im Instrumententräger, die sich von Tür zu Tür spannt, nur aus Kunststoff. Und auch in der „Dunkelzone“, im Fußraum, in den Türtaschen und im Mitteltunnel melden die Materialien beim Klopf- und Kratztest: alles Plastik!

Dennoch, das Interieur ist durch einen gelungenen Materialmix wohnlich und geschmackvoll gestaltet und macht in punkto Verarbeitung einen sehr guten Eindruck. Ins Auge springt der zentral und in Augenhöhe angebrachte 8-Zoll-Infotainment-Touchscreen, der mit Näherungssensoren, Funktionskacheln und selbsterklärender Bedienlogik intuitiv zu steuern ist. Android- und Apple-Smartphones lassen sich selbstverständlich ins Bordnetz integrieren und sogar Amazons virtueller Assistent Alexa ist im Tarraco auf Knopfdruck ansprechbar.

Als erstes Seat-Modell ist das SUV gegen Aufpreis auch mit Gestensteuerung zu haben. Immer an Bord ist dagegen das 10,25 Zoll große Digital-Display hinterm Lenkrad, das durch Tastendruck schnell und einfach die Ansichten wechselt, von klassischen Bordinfos über farbige Kartendarstellung bis zu Navigationsfunktionen.

Die dunkel gehaltenen Sitze, wahlweise in Alcantara und Leder, sind bequem, dürften in so einem großen SUV aber gerne auch etwas breiter ausfallen. In der zweiten Reihe genießt man jede Menge Bein- und Bewegungsfreiheit. Durch die verschiebbaren Sitze lässt sich das Kofferraumvolumen variieren. Als Fünfsitzer sind es bis zu 760, als Siebensitzer bis zu 700 Liter, die so frei geräumt werden.

Der Seat Tarraco startet mit zwei Benzin- und Dieselmotoren mit je 150 PS und 190 PS. Einstieg ist der neue 1,5-Liter-TSI, den die Spanier als erste im Konzern anbieten dürfen. Stets mit Frontantrieb und Sechsgangschaltgetriebe ausgestattet zieht der Vierzylinder das knapp 1,6 Tonnen schwere SUV anständig voran, ist in 9,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht maximal 201 km/h. Besser macht es naturgemäß der 190 PS-Benziner mit 2-Liter Hubraum, der nur mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb zu haben ist. Gleiches gilt für den stärkeren der beiden 2-Liter-Diesel, der in punkto Antritt und Durchzug den überzeugendsten Auftritt hinlegt. Und, keine Sorge: Alle Motoren erfüllen selbstverständlich die Euro 6d-Temp-Abgasnorm.