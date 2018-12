Affalterbach Um gern verbreitete landesläufige Irrtümer einmal klarzustellen, starten wir heute mit etwas Historie. Wir schreiben das Jahr 1982 und der Aufschrei der Mercedes S-Klasse-Fahrer war groß. Denn der Daimler präsentierte mit dem 190er erstmals ein Modell der Mittelklasse. Ein spöttischer Spitzname war schnell gefunden: Baby-Benz. Aber trotz des zwischenzeitlichen Imageschadens gab der Erfolg den Stuttgartern Recht, denn bis August 1993 wurden mehr als 1,8 Millionen Stück des Vorläufers der heutigen C-Klasse verkauft.

Fälschlicherweise wird die A-Klasse immer wieder als Baby-Benz bezeichnet, ist sie doch heutzutage die Einsteigerbaureihe mit dem Stern auf der Motorhaube. Und die Geschichte wiederholt sich, aber heute hört man, nach zahlreichen verwunderlichen Entscheidungen der Mercedes-Chefetage keinen Aufschrei mehr, auch wenn bei der Daimler-Tochter AMG ein neues Basisfahrzeug an den Start geht. Der AMG A 35 4Matic hat nämlich mit 306 PS für AMG-Verhältnisse fast schon lächerlich wenig Leistung, kostet aber mindestens sportliche 47528,60 Euro.

Ebenfalls äußerst sportlich ist das äußere Erscheinungsbild des 4,44 Meter langen Fünftürers. Verkleidete Seitenschweller, die Doppellamelle im Kühlergrill, die Heckschürze mit Diffusor und vier vertikalen Finnen sowie der hochglänzende Heckspoiler versprechen schon jetzt Fahrspaß. Die Leichtmetallräder im Doppel-, Fünf- oder Vielspeichendesign sind bis zu 19 Zoll groß und sehen schwarz lackiert und glanzgedreht besonders sexy aus.

Setzen wir uns doch mal in den Innenraum. Hier ist nicht alles Leder, was glänzt. Die optische Mogelpackung nennt sich „Artico“ und ist eine Ledernachbildung aus Mikrofaser. Man sitzt aber gar nicht mal so übel auf den Sportsitzen mit den integrierten Kopfstützen. Ansonsten findet man sich gleich zurecht, alles ist dort, wo es hingehört. Das zweimal 10,25 Zoll große Doppel-Display kostet als Navigation Premium-Paket zwar 3016 Euro, ist aber durchaus empfehlenswert. Die Lüftungsdüsen im Turbinendesign sind mit den 64 Farben aus der Ambientebeleuchtung zu illuminieren und wer Zierstreifen, Leder und Sitznähte mag, kann in der 100-seitigen Aufpreisliste nach Herzenslust schmökern.

Kommen wir zum Wichtigsten und drücken den Startknopf des 1991-ccm-Vierzylinder-Motors mit Abgasturbolader. AMG-krawallmäßig klingt hier erst einmal nichts, das ist aber auch so gewollt, um die vielleicht noch schlafenden Nachbarn nicht zu wecken. Als Grundeinstellung ist ein Silent Start programmiert: Der A 35 4Matic startet immer im leisen Modus. Geschaltet wird automatisch, das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe macht das schön sanft und manchmal auch unmerklich. Wer trotzdem gern nach eigenem Gusto die Gänge wählen möchte, nimmt die beiden Alu-Paddel am Lenkrad. Damit kommt man dann auch knackig allradgetrieben voran, ein irgendwie dann doch beeindruckender Einstieg in die Welt von AMG.