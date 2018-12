Es gab mal eine Zeit, da punktete Hyundai einzig und allein über den Preis – die von eher schlichter Qualität geprägten Autos konnten jedenfalls keine anderen Glanzpunkte setzen. Das ist schon lange komplett anders – auch beim Golf-Gegner i30. Im Test: der 1.4 T-GDI mit 140 PS.

Grauer Alltag: Ganz normal – so könnte man über den i30 urteilen, wenn das nicht irgendwie zu negativ klänge. Und das würde dem durch und durch soliden Koreaner aus europäischer Herkunft so gar nicht gerecht werden. Das Äußere – unaufgeregt, aber gelungen. Das Innere – unaufgeregt, aber zweckmäßig. Wenig Herzklopfpotenzial, was im Innenraum überwiegend an den eher schlichten Materialien liegt. Wenngleich man versucht, mit Dingen wie dem freistehenden Multifunktionsschirm zu punkten – digitale Anzeigen und andere schön anzusehenden Spielereien überlässt Hyundai aber lieber der Konkurrenz. Dafür setzt man auf alltagsrelevante Punkte wie das üppige Platzangebot (insbesondere vorne) und zahlreiche Sicherheitssysteme, die schon in Serie in Bord sind.

Ins Blaue fahren: Der 140 PS starke Benziner bringt den kompakten i30 grundsätzlich flott voran – inner- wie außerorts. Allerdings muss man beim Anfahren Kupplung und Gaspedal mit einer einigermaßen großen Sensibilität bedienen, sonst würgt man den Motor ab. Ist dieser Moment überstanden, weiß das Aggregat zu überzeugen, ist quirlig und lebendig, kann auch Zwischensprints problemlos auf die Straße bringen. Auch in Sachen Kurvenstabilität fährt der Hyundai vorne mit. Die Lenkung könnte ein wenig mehr Widerstand vertragen.

Grüne Welle: 6,6 Liter Superbenzin nimmt sich der i30 im Schnitt alle 100 Kilometer – das ist, gemessen am theoretischen Wert von 5,9 Litern, absolut in Ordnung.

Rosa Brille: Der ausgeglichene Charakter macht den Hyundai i30 sympathisch.

Rotes Tuch: Der i30 ist trotz seines zurückhaltenden Auftritts kein Leisetreter. Insbesondere bei höherem Tempo wird es recht laut im Innenraum, dazu kommen bei Regen noch unschön und deutlich vernehmbar über die Frontcheibe rubbelnde Wischer.

Schwarz auf weiß: Der Einstieg in die i30-Welt ist ab 17450 Euro möglich. Der 140 PS starke Benziner kostet mindestens 22650 Euro. Der Testwagen würde in üppig bestückter „N-Line“-Ausstattung und mit einigen Extras 30.580 Euro kosten – auch da sortiert sich der koreanische Hersteller mittlerweile im Bereich „ganz normal“ ein.