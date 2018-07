Außen Coupé-Chic, innen verspielt, großer Kofferraum: Der neue Peugeot 508 gefällt aus vielen Perspektiven. Fotos: Peugeot

Köln Limousinen sind tot? Nicht, wenn man sie in schicker Coupéform anbietet. Davon sind sie bei Peugeot überzeugt – VW Arteon, Alfa Giulia oder Audi A5 Sportback haben schließlich auch viele Fans gefunden. Der neue 508 will genau in dieser Coupé-mit-vier-Türen-Liga vorne mitmischen.