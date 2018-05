Muskulös und athletisch: Der Camaro lässt schon im Stand erahnen, welche Kraft in ihm steckt. Fotos: Hausfeld

Osnabrück. Seit 1966 gibt es den Camaro, er ist ähnlich wie der Ford Mustang eine echte Legende, ein Auto, das den American Way Of Drive perfekt symbolisiert. Zumindest bevor tonnenschwere SUVs und Pick-ups diese Rolle übernahmen. Auch in der aktuellen Generation treibt ein V8-Motor den Sportwagen an.