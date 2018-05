Perpignan/Frankreich. Robuster Geländegänger: Fast 40 Jahre nach Marktstart bringt Mercedes-Benz die neue Generation der G-Klasse zu den Händlern.

Die Optik der G-Klasse aus dem Hause Mercedes-Benz hat sich seit 1979 kaum verändert. Jetzt, ein Jahr vor dem 40. Geburtstag des robusten Geländegängers, kommt die neue Generation. Und obwohl außen wieder nur ganz zart retuschiert wurde, ist alles neu. Fast alles, denn drei Dinge sind vom Vorgänger übrig geblieben: Die markanten Türgriffe mit dem einmaligen, metallischen Schließgeräusch, die Verkleidung vom Ersatzrad an der Heckklappe und die Scheinwerferreinigungsdüsen.

Was ebenfalls geblieben ist, ist die uneingeschränkte Geländetauglichkeit. Traditionell gibt es in dem Bestseller, über 300000 Exemplare wurde bereits verkauft, drei Differentialsperren (vorn, mitte, hinten). Für das ganz grobe Gelände wählt man die Low-Range-Geländeuntersetzung und dann kann man mit dem tadellosen Neungang-Automatikgetriebe auch die Steigfähigkeit von 100 Prozent, also 45 Grad testen. Bei der Schräglage von 70 Prozent (35 Grad) kann einem schon mal mulmig werden, aber die G-Klasse macht das alles ganz locker und unaufgeregt mit. Der kantige Offroader kann immer mehr, als seine Fahrer sich zutrauen würden.

Der Innenraum ist deutlich moderner geworden. Das volldigitale Widescreen-Cockpit hat nun virtuelle Instrumente, die zwar analog aussehen, aber traditionelle G-Klasse-Kunden verschrecken dürften. Die vier Lüftungsdüsen im Turbinen-Look kennen wir schon aus zahlreichen anderen Daimler-Baureihen, die passen hier aber irgendwie nicht so richtig hin. Das duftende und großzügig verbaute Nappa-Leder verwöhnt die Nase und die Fingerspitzen. Alle fünf Sitzplätze haben jetzt ausreichend Platz für Kopf und Knie. Und für die Ohren gibt es für 1547 Extra-Euro Burmester-Surround-Sound aus 15 Lautsprechern, je nach Geschmack Klassik oder Heavy Metal.

Kostspieliges Vergnügen

G-Klasse fahren ist im Laufe der Jahrzehnte eine kostspielige Angelegenheit geworden. Zum Marktstart stehen zwei Turbo-Benziner mit Vierliter-V8-Triebwerken zur Wahl. Der G 500 mit 422 PS kostet ab 107040 Euro, für den AMG G 63 mit 585 PS muss man mindestens 148434 Euro beim Mercedes-Händler vorbeibringen. Die zahlungskräftige Kundschaft wird auch den Spritverbrauch der kraftvollen Allradler verkraften. Zwar liegt der durchschnittliche Normverbrauch irgendwo zwischen angemessenen 11 und 13 Litern, aber in der Stadt, mit viel Fahrspaß auf der Landstraße oder mit Vollgas auf der Autobahn wird dieser Wert locker verdoppelt bis verdreifacht.

Wer dann doch auf den Spritverbrauch schaut, der sollte noch bis zum Ende des Jahres warten. Dann kommt der aus der S-Klasse bekannte Reihensechszylinder-Diesel mit 286 oder 340 PS in die G-Klasse. 2019 oder 2020 wird der Dino dann auch erstmals elektrifiziert. Vielleicht als Plug-in-Hybrid, vielleicht als reines Elektroauto. Wir sind gespannt.