Madrid. Mit dem Ibiza 1.0 TGI baut die spanische VW-Tochter ihre Erdgas-Flotte und -Entwicklungskompetenz weiter aus.

Alle Welt redet vom Elektroauto. Dabei gibt es längst eine Alternative, die sowohl Umwelt wie Geldbeutel schont als auch in jede Stadt einfahren darf. Die Rede ist vom CNG-Antrieb mit komprimiertem Erdgas, das trotz seiner großen Vorteile gegenüber Benzin und Diesel seit Jahren in der Bedeutungslosigkeit dümpelt. Einer der wenigen Hersteller mit einer nennenswerten Erdgas-Autoflotte ist Seat. Nach dem Leon inklusive der Kombi-Variante ST und dem Kleinstwagen Mii startet die spanische VW-Tochter nun auch den Ibiza mit CNG-Antrieb. Ende des Jahres soll außerdem der Arona als erster Erdgas-SUV folgen.

Bis dahin heißt das jüngste Mitglied der iberischen Erdgas-Offensive Ibiza 1.0 TGI, angetrieben von einem 1.0-TSI-Dreizylinder, der mit 90 PS Leistung via Fünf-Gang-Schaltgetriebe bis zu 180 km/h schnell werden kann. Ebenso schnell wie sein Benziner-Pendant mit 95 PS, der in punkto Beschleunigung jedoch in 10,9 Sekunden gut eine Sekunde früher die 100er-Marke erreicht. Der leicht zähere Antritt macht sich beim urbanen Ampel-Hopping zwar bemerkbar, fällt während der Fahrt aber kaum ins Gewicht. Das bivalente Triebwerk startet, Temperaturen über 10 Grad vorausgesetzt, immer mit CNG und schaltet erst auf Benzin um, wenn die 13 Kilogramm fassenden Erdgastanks leer sind. Die Umstellung passiert unmerklich und ist nur an den Kraftstoffanzeigen im Kombiinstrument zu erkennen. Zusammen mit der knapp 40 Liter großen Benzinreserve sollen je nach Fahrweise Reichweiten von bis zu 1300 Kilometern ohne Tankstopp möglich sein, rechnet Seat vor.

Auch im Innenraum muss der CNG-Fahrer nicht auf den gewohnten Komfort verzichten. Neben der Basisversion „Reference“ und der Variante „Style“ ist der Ibiza TGI auch in den beiden Top-Ausstattungen „FR“ und „XCELLENCE“ zu haben, unter anderem mit dem Media-System „Plus“ mit 8-Zoll-Farb-Touchscreen, Klimaautomatik und einem dicken Paket an Fahrerassistenzsystemen. Einzige Einschränkung: Das Kofferraumvolumen wird durch die verbauten Erdgastanks von 355 auf 262 Liter (maximal: 1165 zu 1072 Liter) beschnitten. Damit ließe sich vielleicht noch leben. Wohl überlegt sein will da schon eher der höhere Anschaffungspreis, kostet doch der Ibiza 1.0 TGI zu Preisen ab 17555 Euro im Vergleich zum reinen Benziner-Pendant (15515 Euro) im Schnitt 2000 Euro mehr. Da muss man schon etwas länger fahren, bis sich der Unterschied durch den günstigeren Erdgas-Preis amortisiert. Dieser ist immerhin weiterhin bis 2026 steuerlich subventioniert. Außerdem besitzt ein Kilogramm Erdgas im Vergleich zu einem Liter Super Benzin etwa anderthalb mal so viel Energie und verbrennt dazu effizienter. In der Praxis seien so Einsparungen von 55 Prozent im Vergleich zum Benzinbetrieb und 30 Prozent im Vergleich zum Diesel möglich, rechnet Seat vor.

Doch neben den Betriebskosten glänzt der Erdgasantrieb aktuell vor allem mit seiner hervorragenden Umweltbilanz. So emittieren CNG-Motoren im Vergleich zu anderen Verbrennern bis zu 25 Prozent weniger CO2 und bis zu 95 Prozent weniger Stickoxide, zudem werden im direkten Vergleich mit einem Dieselantrieb 50 Prozent weniger, verglichen mit einem Benziner 99 Prozent weniger Rußpartikel ausgestoßen. CNG-betriebene Fahrzeuge erreichen damit problemlos die Abgasnorm Euro 6. Und werden damit auch in Zukunft von Fahrverboten verschont bleiben – egal was Gerichte, Politiker oder die EU entscheiden.