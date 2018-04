Freche Farbe, gefälliges Design: Der Kia Stonic weiß schon auf den ersten Blick zu überzeugen. Fotos: Kia

Osnabrück. Kleine SUVs für den überwiegenden Einsatz in der Stadt liegen im Trend – was vor einigen Jahren noch Insidern vorbehalten war, ist heute Mainstream, in dutzendfach verschiedenen Ausführungen erhältlich. Vergleichbar mit dem Modegetränk Gin Tonic. Wie passend, dass Kias City-SUV ähnlich heißt. Im Test: der Stonic 1.0 T-GDI.