Neue Gesetze und Regelungen Das ändert sich im Januar 2018

Osnabrück. Mutterschutz, Kindergeld, Altersvorsorge, Zahlungsverkehr: Das Jahr 2018 hält eine Menge gesetzlicher Änderungen bereit. Hier ein Überblick, was sich bereits im Januar ändert.

Mit Jahresbeginn wird das Kindergeld etwas erhöht. Zudem werden geringfügig niedrigere Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung erhoben.

Unterhalt, Riester bis zur Altersvorsorge ab Januar 2018

Kindergeld: Ab Januar wird das Kindergeld um zwei Euro pro Kind erhöht. Für das erste und zweite Kind gibt es dann jeweils 194 Euro pro Monat, für das dritte 200 Euro sowie für jedes weitere 225 Euro. Zudem treten kürzere Fristen für rückwirkende Anträge auf Kindergeld in Kraft: Das bedeutet, dass für Anträge, die ab 1. Januar eingehen, das Kindergeld nur noch für die vergangenen sechs Monate, statt wie bisher bis zu vier Jahren, rückwirkend gezahlt wird.

Unterhalt: Kinder von getrennt lebenden Vätern und Müttern haben ab 1. Januar Anspruch auf mehr finanzielle Unterstützung. Der monatliche Mindestunterhalt gilt für Unterhaltspflichtige mit einem Nettoeinkommen bis 1900 Euro: Für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres beträgt die Zahlung dann 348 Euro (bisher 342 Euro).

Sieben- bis Zwölfjährige erhalten 399 Euro (bisher 393 Euro). Ab dem 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit besteht ein monatlicher Anspruch auf 467 Euro (bisher: 460 Euro). Unverändert bleibt der Mindestunterhalt für volljährige Kinder bei 527 Euro.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen weist darauf hin, dass mit der Erhöhung des Mindestunterhalts auch die Bedarfssätze bei höherem Einkommen wie folgt steigen: in der Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle 2 bis 5 um jeweils fünf Prozent sowie in den Gruppen 6 und 10 um acht Prozent.

Altersvorsorge: Ab Januar ist es möglich, im Zusammenhang mit der Betriebsrente mehr Steuern zu sparen, denn nun dürfen Arbeitnehmer acht statt vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung in ihren Vertrag zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) einzahlen. Die Betriebsrente soll insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen attraktiver werden. Das ist das Ziel des neuen Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Es sieht unter anderem einen Steuerzuschuss für Arbeitgeber vor, sofern sie Geringverdiener beim Sparen für die betriebliche Altersvorsorge unterstützen. Die Verbraucherschützer weisen aber darauf hin, dass es keine gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers gibt, einen solchen Zuschuss zu zahlen.

Ab Januar entfällt zudem im Rahmen des neuen sogenannten Tarifpartnermodells für Arbeitgeber das Haftungsrisiko für fest zugesagte Rentenansprüche gegenüber den Arbeitnehmern, sie müssen also keine Rückstellungen mehr für garantierte Rentenbezüge bilden.

Riester-Rente: Empfänger einer sehr niedrigen Rente können eine staatliche Grundsicherung beantragen, die die Einkünfte auf Sozialhilfeniveau aufstocken. Bei der Berechnung wurden alle Einkünfte des Antragstellers berücksichtigt – bisher auch die Riester-Renten. Ab 1. Januar werden diese Beträge durch eine Neuregelung im Betriebsrentenstärkungsgesetz nicht mehr voll angerechnet. Das bedeutet: Geringverdiener haben einen Freibetrag von 100 Euro monatlich, bei höheren Riester-Renten werden 30 Prozent des über 100 Euro hinausgehenden Betrags nicht angerechnet.

Die staatliche Grundzulage für Riester-Sparer erhöht sich ab 2018 von 154 Euro auf 175 Euro. Es müssen mindestens vier Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens in ein zertifiziertes Riester-Produkt fließen, damit der staatliche Zuschuss zur privaten Altersvorsorge gewährt wird.

Steuern, Versicherungen, Finanzen, Soziales 2018

Mutterschutz: Auch Schülerinnen und Studentinnen können künftig Mutterschutz in Anspruch nehmen. Wie üblich gilt eine sechswöchige Schutzfrist vor der Geburt, in der die werdende Mutter nicht mehr arbeiten muss, sowie ein achtwöchiges Beschäftigungsverbot nach der Entbindung. Bei der Geburt eines behinderten Kindes verlängert sich diese Frist von acht auf zwölf Wochen. Gleichzeitig soll es aber auch Ausnahmen geben, wenn die Betroffene das möchte. Es soll auch keine Arbeitsverbote mehr gegen den Willen der Schwangeren geben.

Sozialversicherung: Die Bemessungsgrenze, bis zu der Beiträge auf Arbeitsentgelt oder Rente zu zahlen sind, steigt bei der Rentenversicherung auf monatlich 6500 Euro in Westdeutschland sowie auf 5800 Euro im Osten. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung steigt die bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze auf 4425 Euro pro Monat. Die Pflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt ab 2018 bis zu einem monatlichen Einkommen von 4950 Euro.

Steuererklärung: Ab dem Steuerjahr 2018 gilt eine neue Frist für alle Steuererklärungen: Diese müssen dann erst bis zum 31. Juli des Folgejahres (für die Steuererklärung 2018 also bis zum 31. Juli 2019) statt bisher 31. Mai beim Finanzamt eingehen. Sofern ein Steuerberater mit der Erstellung der Steuererklärung beauftragt wird, hat dieser künftig bis zum 28./29. Februar des übernächsten Jahres Zeit, die Steuererklärungen abzugeben. Für die Steuererklärung 2018 wäre also der 28./29. Februar 2020 Fristende.

Wer nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, kann das freiwillig tun. Dafür bleiben vier Jahre Zeit. So kann bis zum 31. Dezember 2017 noch eine Steuererklärung für 2013 eingereicht werden.

In Ausnahmefällen kann das Finanzamt einzelne Steuererklärungen vor der Frist für Steuerberater (28./29. Februar des übernächsten Jahres) anfordern. Falls das Finanzamt Steuererklärungen vorab anfordert, bleiben Ihnen jedoch mindestens 4 Monate Zeit für die Erstellung der betreffenden Steuererklärungen. Zudem dürfen diese Steuererklärungen auch erst frühestens für den 31. Juli des Folgejahres (normale Frist für Steuererklärungen, die ohne Steuerberater erstellt werden) angefordert werden.

Belege: Die Abgabe der Steuererklärung soll einfacher werden, was das Einreichen von Belegen angeht: Denn ab 2018 genügt es, die Belege aufzuheben und sie auf Nachfrage des Finanzamtes einzureichen.

Sozialhilfe: Bezieher von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II erhalten ab 1. Januar mehr Geld: Bei Alleinstehenden sind das monatlich sieben Euro mehr, also statt 409 Euro dann 416 Euro. Bei Erwachsenen mit Behinderung, die in stationären Einrichtungen leben, beträgt die Erhöhung sechs Euro monatlich, künftig also 374 Euro. Nicht erwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahren, die bei ihren Eltern wohnen, erhalten fünf Euro mehr (332 Euro), Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 316 Euro sowie Kinder von 6 bis unter 14 Jahren 296 Euro. Drei Euro mehr erhalten Kinder unter 6 Jahren (240 Euro).

Zahlungsverkehr: Ab 13. Januar gelten europaweit neue einheitliche Regelungen zum Zahlungsverkehr. Beim Missbrauch ihrer Kreditkarte oder ihres Online-Bankings haften Verbraucher in der Regel nur noch bis zu einem Betrag von 50 Euro statt wie bisher bis 150 Euro. Eine Ausnahme gilt nur in Fällen von grober Fahrlässigkeit. Um dem betroffenen Kunden fahrlässiges Verhalten nachzuweisen, werden vom Zahlungsdienstleister in Zukunft allerdings zusätzliche Beweismittel verlangt. Zudem dürfen Händler bei Buchungen übers Internet künftig keine gesonderten Gebühren mehr für Kreditkartenzahlungen verlangen. Und ab November werden Echtzeitüberweisungen in der Eurozone möglich sein.

Investmentfonds: Ab Januar 2018 werden Investmentfonds direkt mit 15 Prozent Körperschaftssteuer belegt. Darauf weist die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hin. Damit sollen Inhaber von in- und ausländischen Fonds steuerlich gleichgestellt werden.

Bauen und Energie

Erneuerbare Energien: Für Bauherren, die an einem Förderzuschuss für das Heizen mit erneuerbaren Energien interessiert sind, gilt ab 1. Januar 2018 ein neues Verfahren: Zuerst muss beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) der entsprechende Antrag gestellt werden, bevor der Auftrag für eine Solar- oder Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe oder Pelletheizung erteilt wird. Bisher konnte der Antrag auch noch nach Inbetriebnahme eingereicht werden. Weiterhin möglich ist jedoch die Planung der Anlage, bevor der Förderzuschuss beantragt wird.

Lüftungsgeräte: Sparsamer und leiser sollen Lüftungsanlagen in Wohnräumen werden. Deshalb werden ab 1. Januar strengere Vorgaben für Effizienz und Schallschutz eingeführt. Dann sind nur noch neue Geräte der Effizienzklassen A+ bis D zulässig, die Klassen E bis G entfallen.

Heizungen: Schornsteinfeger stellen ab Januar ein Effizienzlabel für Heizkessel aus, die bis einschließlich 1993 eingebaut wurden. Zwei weitere Baujahre würde damit im Vergleich zum Vorjahr einbezogen, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Da die Kennzeichnung nur als Information diene, drohten auch bei einer Einordnung in eine schlechte Effizienzklasse keine Konsequenzen für den Eigentümer.

Hochwasserschutz: Alle Heizöltanks, die bis zum 5. Januar 2018 in einem ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet installiert werden, müssen bis zum 5. Januar 2023 vor Hochwasser geschützt werden. Das sieht das Hochwasserschutzgesetz II vor, das am 5. Januar in Kraft tritt. Für Gebiete, die als „überschwemmungsgefährdet“ eingestuft sind, so die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gilt demnach eine um zehn Jahre verlängerte Frist.

Energieausweis: Alle Energieausweise, die 2007 für Gebäude ausgestellt wurden, werden zum 1. Januar 2018 ungültig. Die Ausweise werden nur für zehn Jahre ausgestellt.

Effizienzklassen: Ab 1. Januar 2018 ändert sich das Effizienzlabel für Dunstabzugshauben: Das bedeutet, dass die Energieeffizienzklassen F und G entfallen. Die Skala wird künftig von A++ bis E reichen. Sofern eine Dunstabzugshaube bereits so sparsam sie, dass sie in die Klasse A+++ fällt, könne auf freiwilliger Basis ein anderes bereits existierendes Label zwischen A+++ bis D verwendet werden, sodie Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Kaufrecht: Verbauen Verbraucher eine mangelhafte Ware, die sie zum Beispiel im Baumarkt erworben haben, so muss der Verkäufer diese entweder selbst wieder entfernen und durch einwandfreies Material austauschen oder die Kosten dafür tragen.

Reise und Mobilität

Winterreifen: Das „Alpine“-Symbol muss ab Januar auf allen neu produzierten Winterreifen vorhanden sein, laut einer Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Die Reifenhersteller weisen damit nach, dass beim zuständigen Kraftfahrtbundesamt der Pflichttest durchgeführt wurde. Die Kennzeichnung stelle sicher, dass bei einem vergleichbaren Bremstest auf Schnee Mindestqualitäten nachgewiesen wurden, erklären Verbraucherschützer. Für Reifen mit der nicht gesetzlich geschützten Kennzeichnung M+S (Matsch- und Schneesymbol), die bis 31. Dezember 2017 hergestellt wurden, gilt eine Übergangsfrist bis 30. September 2024.

Bettensteuer: Airbnb, Buchungsplattform für private Unterkünfte, wird künftig automatisch bei Buchungen die fällige Bettensteuer einziehen und der jeweiligen Stadt übermitteln. Dies gilt ab 1. Januar zunächst für die Stadt Dortmund, weitere Städt sollen folgen.

Alkoholverbot: Auf vielen Regionalstrecken der Deutschen Bahn in Niedersachsen und Bremen gilt vom kommenden Jahr an ein Alkoholverbot. Ab dem 1. Januar 2018 darf in der S-Bahn Hannover, in den Regionalexpress-Zügen zwischen Hannover, Bremen und Norddeich, von Bremerhaven nach Hannover und Osnabrück sowie im Harz-Weser-Netz kein Alkohol mehr getrunken werden. (Mit dpa/AFP)