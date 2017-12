Zurücksetzen reicht nicht aus So lassen sich Daten sicher vom Smartphone löschen

dpa/wam Bonn. Wer sein altes Smartphone verkauft oder verschenkt, will sichergehen, dass der neue Besitzer keine Daten mehr darauf findet. Doch was muss man dabei beachten?

Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen genügt nicht, um den Speicher sicher zu löschen, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Damit keine Daten wiederhergestellt werden können, sollte in den Einstellungen des Smartphones - falls noch nicht geschehen - die Datenverschlüsselung aktiviert werden. Die sogenannte „Speichergrundverschlüsselung“ ist auf dem Gerät entweder bereits voreingestellt oder im Menü unter „Einstellungen“ zu finden.Danach führt ein Zurücksetzen des Telefons dazu, dass keine Daten mehr ausgelesen werden können.

Werkseinstellungen

Unterstützt das Smartphone keine Verschlüsselung, sollten die Daten erst einmal gelöscht werden. Danach gilt es, den Speicher randvoll zu schreiben - etwa durch das Filmen einer weißen Wand, rät das BSI. Private Gespräche sollte man dabei allerdings nicht führen, weil mit dem Video ja auch Ton aufgezeichnet wird. Danach löscht man den Speicher erneut und setzt das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurück.

SIM-Karte entfernen

Bei der Smartphone-Rückgabe sollte das Entfernen der microSD- und SIM-Karte nicht vergessen werden, rät das BSI. Muss die SIM-Karte an den Provider zurückgeschickt werden und kann deshalb nicht zerstört werden, sollte sie durch mehrfache Falscheingabe von PIN und PUK endgültig gesperrt werden. SIM-Karten sollten zudem niemals an andere Personen weitergegeben werden – nicht zuletzt aus vertraglichen Gründen. Ist eine microSD-Karte im Lieferumfang des Smartphones enthalten, kann einfach die alte behalten und stattdessen eine neue baugleiche erworben werden, die zusammen mit dem Altgerät an den neuen Besitzer weitergeben wird.