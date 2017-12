Träumen, planen, aufräumen Der Garten schläft nie ganz: Was jetzt zu tun ist

Osnabrück. Was im Januar-Garten wirklich zu tun ist, hängt natürlich maßgeblich vom Wetter ab. Was hingegen immer geht: Planen, Träumen, Neues schon mal gedanklich anlegen, Saatgut und neue Pflanzen auswählen und viele weitere solcher wunderbaren Träumereien und Tätigkeiten.

Winteraspekte lassen sich in der Zeit, in der man sie betrachten kann, am besten planen. Ein Blick nach draußen zeigt, wo die winterlichen Blickfänge liegen. Ein Streifzug durch den Garten verrät noch mehr: Wo sind dekorative Beeren zu sehen? Welche Pflanzen haben jetzt noch schönes Laub?

Halten Sie Ihren Garten jetzt am besten auch fotografisch fest. Wenn Pflanzzeit ist, lässt sich so sehr schön entscheiden, wo noch etwas Strukturgebendes gepflanzt werden sollte.

Das Gemüse gut planen

Haben Sie noch Saatgut aus der letzten Saison übrig, oder gibt es Samen von Ihren Pflanzen ? Dann lohnt es sich jetzt, schon mal Ordnung in die Sammlung zu bringen und sie zu überprüfen: Reicht die Menge? Sind die Samen noch keimfähig? Es gibt viele Methoden, um das festzustellen, zuverlässig ist aber nur eine Probeaussaat, zum Beispiel auf feuchtem Küchenpapier. Danach kann nach Herzenslust in Katalogen und auf Internetseiten gestöbert werden.

Vor dem Kauf sollte man überlegen, welche Gemüsesorten angebaut werden sollen. Bei der Planung sollte berücksichtigt werden, dass man sowohl innerhalb eines Jahres als auch von Jahr zu Jahr zwischen Gemüsen unterschiedlicher Familien wechselt, damit sich Krankheiten und Schädlinge, die innerhalb einer Pflanzenfamilie auftreten, nicht ausbreiten können.

Auch die Gründüngung muss in die Planung einbezogen werden. Beispielsweise: Zur gleichen Pflanzenfamilie, nämlich den Kreuzblütern, gehören Rettich, Kohlrabi, Radieschen, Kresse und alle Kohlarten, aber auch die Gründüngungspflanzen Raps, Senf und Ölrettich. Auf diese kohlverwandten Gründüngungspflanzen verzichtet man daher im Gemüsegarten besser ganz.

Hartriegel jetzt schneiden

Die einjährigen Triebe des Sibirischen Hartriegels färben sich intensiv rot. Für einen frühen, kräftigen Neuaustrieb sollten Sie die alten Äste schon Ende Januar bodennah entfernen.

Nicht vergessen bei Schnee: Gehölze und Buchsbäumchen sollten von der Last befreit werden, damit sie nicht brechen. Sonst aber bitte keine Angst vor Schnee: Er dient als Wärmeschutz auf den Beeten, deren natürliche Bodenwärme unter der Schicht konserviert wird.

Im Keller eingelagerte Kübelpflanzen, Knollen und Zwiebeln sollten ab und an auf ihren Zustand kontrolliert werden.

Auch wenn es im Winter feucht zu sein scheint, immergrüne Pflanzen regelmäßig gießen, da sie durch Wintersonne und durch die Kälte austrocknen können.

Der Komposthaufen kann jetzt gut umgeschichtet werden, falls das nicht bereits im Herbst erfolgt ist.

