Hilfe und Naturerlebnis So werden Wildvögel richtig gefüttert

Osnabrück. Vogelfütterung im Winter wird sehr kontrovers diskutiert. Die einen plädieren dafür, damit kein Vogel verhungere, die anderen lehnen es ab mit dem Hinweis, besser sei es, in Naturschutzprojekte zu investieren.

Die Gegner der Fütterung befürchten einen unkontrollierten Eingriff in den Ablauf der Natur. Kranke und schwache Tiere, die sonst natürlicherweise ausgelesen würden, würden bei Fütterung durch den Winter gebracht. Außerdem würden nur solche Vogelarten unterstützt, die es nicht nötig hätten, da ihr Bestand nicht gefährdet sei. Seltenere Arten würden dabei noch weiter zurückgedrängt.

Die Befürworter der Fütterung halten dagegen, dass die Umweltbedingungen für die Vögel schon schlecht genug seien, sodass es auf den Schutz jedes einzelnen Tieres ankomme. Unmengen von Pestiziden, die sowohl von den Landwirten als auch von vielen Kleingärtnern versprüht werden, hätten die Anzahl der Insekten und damit das Futterangebot für die Vögel vermindert.

Überdies würden die giftigen Chemikalien in noch überlebenden Insekten gespeichert. Würden die Vögel diese Insekten fressen, sammelten sich die Gifte im Fett der Vögel an. Wenn das Fett in eisigen Nächten, in denen kleinere Singvögel, wie zum Beispiel Meisen, bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichtes verlieren, wieder abgebaut werde, gingen die Tiere unter Umständen an den freigesetzten Giften qualvoll zugrunde, erläutert der Deutsche Tierschutzbund.

Unstrittig ist, dass die beste Hilfe für Vögel ein naturnaher Garten ist, in dem außer Schneeball, Pfaffenhütchen, Heckenrose vor allem Holunder und Eberesche wachsen, die auch „Vogelbeere“ genannt wird. Mehr als 60 Vogelarten sowie Säugetiere und Insekten ernähren sich von den Früchten dieser beiden Gehölze.

Gärtner sollten im Herbst daher Stängel, Blütenreste und Fruchtstände in ihren Gärten stehen lassen. In den abgestorbenen Pflanzenteilen sowie in aufgeschichtetem Reisig, in Holzstapeln und im Komposthaufen überwintern zahlreiche Insekten – Nahrung für unsere einheimischen Singvögel.

Der Naturschutzbund zieht als Fazit unter das Thema Vogelfütterung: Das eine tun und das andere nicht lassen – unter diesem Motto könnten sich Winterfütterung und Naturschutz treffen. Richtig betrieben sei die Winterfütterung Hilfe und Naturerlebnis zugleich. Denn wo sonst ließe sich lebendige Natur selbst mitten in der Stadt und aus nächster Nähe so gut erleben? Oft sei der nächste Schritt dann ja, selber aktiv zu werden und sich im Naturschutz zu engagieren.

„Vögel füttern – aber richtig“ ist der Titel eines empfehlenswerten Buchs von Peter Berthold und Gabriele Mohr. Es kostet 9,99 Euro und ist bei Kosmos erschienen.

