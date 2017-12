Soziale Kommunikation Warum das materielle Schenken kein echtes Schenken ist

Osnabrück. Die einen überhäufen ihre Familie und Freunde zu Weihnachten mit Geschenken, die andere halten gar nichts mehr davon. Dem einen fällt es leicht, Ideen für individuelle Geburtstags- oder Gastgeschenke umzusetzen, anderen bereitet das regelmäßig Kopfschmerzen, und sie fragen sich vielleicht: Soll der Mensch eigentlich schenken?

Ja, der Mensch muss sogar schenken, sofern er an einer Form der sozialen Kommunikation teilhaben will, meint der Soziologe Holger Schwaiger, der seine Doktorarbeit über das Schenken geschrieben hat, im Gespräch mit unserer Redaktion. Er meint damit jedoch nicht das „rein materielle Schenken“. Denn das sei „kein echtes Schenken im Sinne unserer romantischen Vorstellung des Schenkens, die wir seit über 200 Jahren pflegen und vornehmlich mit Weihnachten verbinden – im Gegensatz zu der in archaischen Gesellschaften“.

Eine Emotion, kein Geldwert

Das Schenken gehöre, erklärt Holger Schwaiger, zur sozialen Kommunikation der Liebe, der Sympathie, des Mitgefühls und sei damit ein Teil des zivilisierten Miteinanders. Dieser Ansatz stelle sich gegen das „ökonomisierte“ Verschenken: „Es geht um eine Emotion, nicht um einen Geldwert. Wobei ein Geschenk beim Kauf einen materiellen Wert hat. Doch für den Schenkenden und den Beschenkten sowie für die soziale Beziehung hat es einen besonderen, anderen Wert.“

Die Materialität einer gemachten Gabe könne aber ihr Vorteil sein, denn „mit dem Geschenk wird eine Botschaft gesendet: Ich möchte eine soziale Beziehung pflegen. Durch das materielle Geschenk wird dies in der Abwesenheit des Schenkers wiederholt“, sagt Holger Schwaiger, und nennt als Beispiel den Ehering. Die romantische Vorstellung sei die, etwas zu schenken, ohne im Gegenzug etwas zu fordern. Eine schöne Vorstellung. Doch dass die Realität ganz anders aussehen kann, weiß auch der Soziologe. In solchen Fällen habe dies jedoch mit falschen Erwartungen zu tun.

Grammatik des Schenkens

„In der Grammatik des Schenkens besteht die reine Gabe aus dem Dreiklang Geben, Nehmen, Erwidern. Dieser Dreiklang wurde in unserer modernen, westlichen Gesellschaft erweitert durch die Aspekte Freude und Überraschung“, sagt Schwaiger. Ein weiterer romantischer Anspruch beziehe sich darauf, dass die Gabe den Vorlieben des Beschenkten entspricht und ihm Freude bereitet. Doch „Schenken ist mindestens genauso riskant wie jede andere Kommunikation, die schiefgehen kann. Es gibt keinen Königsweg beim Schenken.“ So könne es zu einem gewissen Maß eine „geheuchelte Freude“ sein, „wenn man am Heiligabend nicht das erhoffte Geschenk seines Partners erhält.“